Polres Luwu Terapkan Penjagaan One Way In Buntut Ledakan di Polsek Astana Anyar Bandung

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Buntut ledakan di Mapolsek Astana Anyar, Bandung Mapolres Luwu perketat penjagaan masuk.

Dari pantauan Tribun Timur, sejumlah anggota polisi Polres Luwu melakukan pengecekan ganda kepada pengunjung.

Tak hanya itu, beberapa anggota polisi lain juga berjaga dengan pakaian lengkap.

Kapolres Luwu AKBP Arisandi menerangkan, pihaknya langsung merespon ancaman ledakan yang dialami Polsek Astana Anyar.

Sejak kabar itu beredar, sambung Arisandi, ia sudah memerintahkan jajarannya agar meningkatkan kewaspadaan kepada pengunjung.

Arisandi menambahkan, personil jaga menerapkan pola penjagaan one in way - on ini out

"Personil jaga agar tingkatkan kewaspadaan terhadap lalu lintas orang.

Pola penjagaan dengan one gate system (one way in - one way out)," ujarnya, Rabu (7/12/2022).

Namung, kata Aridandi, sejak diberlakukan pola penjagaan itu, pihaknya masih melayani keperluan masyarakat di Mapolres Luwu.

"Namun tidak mengurangi kualitas pelayanan terhadap masyarakat," tutupnya.

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana