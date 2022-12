Selamat! The Palace Jeweler Brand Pertama Jadi Mitra Kemenparekraf RI

The Palace Jeweler disahkan menjadi brand perhiasan pertama di Indonesia yang menjadi mitra co-branding Kemenparekraf RI. Penandatanganan Kerja Sama Co-branding antara Kemenparekraf dengan The Palace Jeweler di Surabaya pada 26 November 2202 lalu.

PLT Direktur Bidang Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf RI, Dedi Ahmad Kurnia menyatakan antusiasmenya terhadap momen penandatangan kerjasama co-branding dengan The Palace Jeweler.

"Dengan kerjasama co-branding Wonderful Indonesia bersama The Palace Jeweler, maka kita akan menggaungkan kembali kejayaan perhiasan Indonesia di negeri sendiri yang juga turut mendukung gerakan #belikreatiflokal sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional, the Wonderful Indonesia Jeweller," katanya via rilis ke Tribun-Timur.com, Selasa (6/12/2202).

COO CMK Petronella Soan mengungkapkan, kemitraan co-branding antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan The Palace Jeweler memiliki cita-cita untuk mempromosikan ke-Indonesia-an di kancah internasional melalui fine jewelry.

Kerja sama ini merupakan sebuah upaya kolektif yang berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia akan dua hal.

Yakni, kreasi perhiasan merupakan sebuah kekayaan bangsa, histori, budaya, dan Negara. Serta industri perhiasan Indonesia layak untuk sejajar dengan negara-negara lain.

"Upaya ini selanjutnya akan terealisasi melalui program-program edukasi yang direncanakan dan dieksekusi bersama oleh The Palace Jeweler dan Kemenparekraf RI. Megastore dengan berbagai pilihan perhiasan," katanya.

Usung Tagline Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin

Untuk memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan, The Palace Jeweler memiliki sebuah tagline, yakni 3T atau Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin.

Tentu saja, tagline ini pun diterapkan dalam melayani para pelanggan di gerai The Palace Jeweler Pakuwon Mall Surabaya.

Detail informasi mengenai pembukaan gerai perhiasan baru The Palace Jeweler di Pakuwon Mall Surabaya ini dapat diakses melalui website resmi www.thepalacejeweler.com.

Update mengenai berbagai event dan penawaran menarik dari The Palace Jeweler juga tersedia di akun Instagram The Palace Jeweler.

Selain itu, The Palace Jeweler juga telah terintegrasi dengan loyalty program dari CMK, yakni CMK Club yang menawarkan beragam penawaran menarik bagi para pelanggan. (*)