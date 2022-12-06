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Letjen TNI Purn Doni Monardo Lantik Pengurus PPAD Sulsel
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD atau PPAD, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo melantik pengurus DPD PPAD Provinsi Sulawesi Selatan ( Sulsel ) 202
TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD atau PPAD, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo melantik pengurus DPD PPAD Provinsi Sulawesi Selatan ( Sulsel ) 2022 – 2027.
Pelantikan berlangsung di aula Makodam XIV/Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel, Selasa (6/12/2022).
PPAD Sulsel dipimpin Ketua, Brigjen (Purn) A Baso Amirullah.
Hadir dalam acara tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr Totok Imam Santoso, Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana, Wakil Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) AM Putranto, Sekjen PPAD Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, mantan Pangdam Pattimura Mayjen (Purn) Marga Taufik, perwakilan dari TNI AL dan TNI AU, Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, serta tamu undangan lainnya.(*)
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