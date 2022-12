The Body Shop Mal Panakkukang Gelar Event Spesial untuk Fan Member, Make Over Hingga Skin Analyzer

Makassar, Tribun - The Body Shop Mall Panakkukang menggelar event spesial khusus member, Minggu (4/12).

Event ini diperuntukan bagi member fan, yakni member yang sudah membeli produk senilai Rp3juta dalam tiga bulan berturut-turut.

Sebanyak 50 member fan TBS Mal Panakkukang dari Makassar diundang untuk berbelanja di tokonya pada hari spesial ini.

Tentunya, ada beberapa previlage yang diberikan kepada member fan dalam event ini.

“Untuk para undangan kami menyediakan welcome drink dan hampers untuk member,” ujar Store Manager TBS Panakkukang Husma yang ditemui di lokasi.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar shopping rally.

“Dimana member yang memiiki nilai pembelanjaan terbesar akan mendapatkan paket produk seniali Rp1,4 juta,” papar Husma.

Kemudian ada juga disediakan make over gratis, facial treatment, dan skin analyzer. Yakni menilai kondisi kulit wajah.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur, para undangan terlihat antusias memilih barang, dan staf pun informatif menjelaskan keunggulan dari produk The Body Shop.

Tak hanya itu saja, dipandu MC staff TBS Mal Panakkukang menjelaskan mengenai kelebihan berbagai produk yang dijual

Sementara itu dalam rilisnya dipaparkan The Body Shop memberi kado istimewa untuk selebrasi momen spesial di Bulan Desember.

Menjelang perayaan Natal, Hari Ibu, dan juga semarak jelang tahun yang baru, The Body Shop® ingin memberikan kado spesial yang akan semakin melengkapi kebahagian, rasa syukur, dan juga apresiasi kepada orang-orang yang dicintai, bahkan juga kepada Bumi dan lingkungan

"Hari-hari yang istimewa di sepanjang bulan Desember ini merupakan momen yang tepat untuk kita semua dapat merasa feel good, look good, dan pada akhirnya dapat melakukan sesuatu yang baik atau do good bagi sesamama,” ujar Ridha Ichsani, PR and Advocacy Manager The Body Shop Indonesia.

Untuk itu The Body Shop Indonesia kembali menghadirkan berbagai rangkaian gifts dan promo yang spesial untuk menyediakan produk-produk perawatan

tubuh terlengkap yang bersumber dari bahan-bahan natural dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, pembeli juga turut berperan serta dalam program penyelamatan Orangutan Tapanuli di Hutan Batang Toru, Sumatra Utara.

"Mulai tanggal 1 hingga 24 Desember 2022, Anda bisa ikut Selfie Challenge dengan filter Orangutan di store untuk mendapatkan hadiah langsung berupa Handwash, Lemon Hand Sanitizer, Bath Bomb, Lavender Pillow Mist, dan Raspberry Hydrating Mist dengan menunjukkan hasil posting selfie-mu ke salah satu staff The Body Shop,” paparnya.

Selain itu, terdapat pula Voucher Starbucks senilai Rp. 50.000 untuk pembelian gift tertentu di bulan Desember ini.

Jelang hari Ibu, yaitu di periode 11 hingga 22 Desember 2022, juga tersedia gifts spesial untuk para Ibu melalui paket rangkaian produk Edelweiss, Rebel Rosebud, dan Wild Jasmine yang dapat diperoleh dengan harga yang sangat spesial.(*)