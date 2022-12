Tanding Maraton Hingga 24 Desember

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Inilah pertandingan Liga terpadat di dunia.

Liga I 2022-2023 dikebut hingga 24 Desember 2022.

Sebanyak 54 pertandingan dari 18 tim digelar maraton dalam tempo 20 hari.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi mengeluarkan jadwal Liga 1 2022/2023 sisa putaran pertama, Sabtu (3/12/2022).

Masing-masing klub akan tanding maraton enam laga pertandingan sepanjang 5 hingga 24 Desember mendatang.

Pertandingan digelar dengan sistem bubble di lima stadion di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Pertandingan Liga 1 di sisa putaran pertama akan digelar tanpa penonton di Stadion Jatidiri Semarang, Stadion Maguwoharjao Sleman, Stadion Manahan Solo, Stadion Sultan Agung Bantul, dan Stadion Moch. Soebroto Magelang.

Pekan ke-12 Liga 1 akan dibuka dengan tiga pertandingan secara bersamaan: Bhayangkara FC vs PSS Sleman, Madura United vs PSIS Semarang, dan PSM Makassar vs Persikabo 1973.

Kepastian yang pasti jadwal itu baru dipastikan, tadi malam.

Kemarin pagi sudah sempat beredar jadwal, tapi PSSI segera mengklarifikasi bahwa jadwal itu belum 100 persen.

Izin 'bertingkat' dari polisi ditunggu untuk memastikan jadwal yang pasti.

Setelah mengantongi izin dari polisi, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengumumkan jadwal Liga.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang terus memberi perhatian luar biasa kepada sepak bola Tanah Air," kata Iwan Bule, sapaan Iriawan.

Iriawan juga berterima kasih kepada Menpora, Zainudin Amali.

Menurutnya, Zainudin Amali tanpa kenal lelah selalu membantu PSSI agar Liga 1 kembali.

Jadwal kickoff lanjutan Liga I 2022-2023 yang sebelumnya direncanakan mulai 2 Desember 2022 batal karena ridak ada izin polisi.(*)