Liga 1 2022-2023 Bergulir Lagi, Pelatih PSM: Semua yang Ada di Negeri Ini Bahagia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Liga 1 2022-2023 akhirnya bergulir kembali.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator sepak bola Tanah Air telah dapat lampu hijau dari kepolisian untuk laksanakan Liga 1.

Kasta tertinggi sepak bola Indonesia bergulir mulai Senin (5/12/2022).

Selama dua bulan, kompetisi terhenti imbas Tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan 135 orang pada Sabtu (1/10/2022) malam.

Pelatih PSM Bernardo Tavares mengatakan semua orang di Indonesia tentu senang dengan bergulirnya kompetisi.

"Semua yang ada di negeri ini bahagia, bahwa liga bisa berjalan kembali," ucapnya saat pre match press conference PSM vs Persikabo 1973, Minggu (4/12/2022).

Namun, ada yang berbeda dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Kompetisi dilanjutkan dengan sistem bubble dan tak dihadiri penonton.

Sistem bubble dan tanpa penonton ini berlaku di enam pertandingan sisa putaran pertama Liga 1.

Liga 1 diberikan izin dengan sistem bubble terpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Lima stadion digunakan, yakni Stadion Maguwoharjo Sleman, Stadion Sultan Agung Bantul, Stadion Moch Soebroto, Stadion Jatidiri Semarang, dan Stadion Manahan Solo.

Target putaran pertama rampung pada 23 Desember 2022 atau bertepatan laga Timnas Indonesia di Piala AFF 2022.

Setelah itu, putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada awal atau pertengahan Januari.

Rencananya kembali dengan sistem home and away, bukan lagi bubble to bubble.

Tavares berharap, suporter bisa kembali menyaksikan klub kebanggaannya bertanding di stadion.

Termasuk, suporter PSM bisa hadir di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare.

Sebab, suporter merupakan hal yang fundamental dalam sepak bola.

"Ke depannya kita berharap suporter bisa kembali menyaksikan kita di stadion, karena suporter adalah bagian fundamental dalam sepak bola," ucapnya.(*)