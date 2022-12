Khanza Maryam Pamerkan Busana Muslim Glamour di Trend Hijab Expo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Khanza Maryam, brand fashion asal Bekasi ikut memasarkan produknya di Trend Hijab Expo 2022 di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (1/12/2022).

Event yang menampilkan ragam model dan trend busana serta hijab hijab itu berlangsung lima hari, 30 November hingga 4 Desember 2022.

Sebanyak 45 desainer dari sembilan kota ikut meramaikan Trend Hijab Expo 2022.

Khanza Maryam hadir untuk menjadi pilihan pakaian syar'i bagi kaum wanita agar tampil elegan dan menarik.

Owner Khanza Maryam by Giska Praditya menyampaikan, ini kali pertamanya ikut trend hijab ekspo di Kota Makassar.

Brand ini mengangkat tema the classy of yours yang artinya cantik, keren, dan menawan.

Busana ini didesain dengan konsep glamour, sesuai dengan tema warnanya hitam dan coklat.

Tampilan mewahnya semakin terlihat dengan adanya sentuhan bludru dalam busana tersebut.

"Warnanya netral, hitam sama coklat tapi di nuansa ini kita pakai bahan bludru jadi kesannya mewah, glamour," ujar Gyska Praditya.

Khanza Maryam dikenal dengan motifnya dan warnanya yang unik.

Desain bajunya menyesuaikan dengan selera masa kini alias sangat modern.

Disamping itu, Khanza Maryam juga terus memberikan produk-produk terbaru untuk memanjakan penggemarnya.

Itulah kenapa fashion muslim ini terus dicari banyak kalangan perempuan

"Kita selalu bikin inovasi, kreasi baru, ide desain tetap harus diperbarui, kita Khanza Maryam pelopor pertama scraft instan," tuturnya.

Adapun harga produk ini dibanderol dengan standar Rp 1,6 juta.

Model Meggy Wulandari mengaku sangat menyukai produk dari Khanza Maryam.

Ia mengaku busana-busana yang ditawarkan sangat kekinian.

Warna pastel menjadi favoritnya, ditambah lagi modelnya sangat modern sehingga bisa menambah kepercayaan diri saat menggunakan fesyen tersebut.

"Seperti yang saya pakai, ada belahan di tengah yang bisa dikesampingkan, jadi banyak variasi model, dan motifnya juga saya suka banget, ada bludrunya jadi mewah, cocok untuk daily," tuturnya.(*)