CORE FBS UNM Gelar Mamma Mia 2 Musical Drama Performance

Suasana latihan persiapan Mamma Mia! Here we Go Again Musical Drama Performance di UNM beberapa hari lalu.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Mamma Mia! Here we Go Again Musical Drama Performance adalah sebuah pertunjukan drama dan menampilkan beberapa lagu dari ABBA yang paling populer yang diselenggarakan oleh Community of Literature (CORE FBS UNM).

Drama ini diadakan sebagai wadah apresiasi karya, penyaluran minat dan bakat dalam bidang kesastraan, menjalin hubungan professional dengan praktisi-praktisi sastra-seni yang lain dan melestarikan kebudayaan dalam bentuk pertunjukan.

Komunitas ini (CORE FBS UNM) terbentuk pada pertengahan tahun 2013 silam yang merupakan salah satu komunitas sebagai wadah yang menampung mahasiswa prodi Sastra Inggris secara lebih plural dan universal.

Pada awal tahun 2022, Mahasiswa Sastra Inggris angkatan 2020 yang sebagai host drama tahun ini memutuskan untuk memilih Mamma Mia! Here We Go Again sebagai drama yang akan dipentaskan.

Mamma Mia! Here We Go Again merupakan sebuah film musical komedi romantis yang berasal dari Amerika dan disutradarai oleh Ol Parker. Mamma Mia 2 merupakan sekuel dari film ditahun 2008 yang berjudul sama, Mamma Mia!.

Kemudian CORE FBS UNM memutuskan untuk mengadaptasi film tersebut kedalam Drama Musical yang akan dipentaskan di Hall Andi Pangeran pettarani (Amanagappa) pada tanggal 10 Desember mendatang yang dimana drama tersebut merupakan drama yang ke-12 di Program Studi Sastra Inggris Fakultas bahasa dan sastra Universitas Negeri Makassar.

"Drama Musical ini bertema Here We Go Again sebagai tanda kita semua memulai awal yang baru setelah berakhirnya masa pandemi beberapa tahun belakangan" ujar sekertaris CORE FBS UNM Dwi Mulyana.

Dengan adanya pertunjukan drama ini juga menjadi momentum yang penuh dengan kesusastraan khususnya dalam lingkup Bahasa Inggris serta mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antar seluruh civitas mahasiswa Sastra Inggris FBS UNM dan mahasiswa program Studi Bahasa dan sastra se-Sulawesi Selatan.