Sukses Kelola SDM bank bjb, Tedi Setiawan Raih The Best Human Capital Director Of The Year 2022

Apresiasi dari pihak eksternal terhadap bank bjb menjelang akhir tahun semakin bertambah. Kali ini, Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan meraih The Best Human Capital Director Of The Year 2022 dari Business News, dalam ajang Human Capital & Performance Award 2022 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (30/11).