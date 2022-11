Sosok Syarifah Wanita Berhijab yang Nekat Terobos Sidang Ferdy Sambo, Beri Kado Bantal Bergambar

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa Syarifah Ima Syahab? wanita yang nekat terobos sidang Ferdy Sambo terdakwa pembunuhan Brigadir J.

Syarifah bikin heboh lantaran nekat terobos sidang demi bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo.

Syarifah mengaku sebagai penggemar berat Ferdy Sambo.

Selain terobos sidang, Syarifah memberikan beberapa bingkisan untuk suami Putri Candrawathi tersebut.

Aksi Syarifah Ima Syahab membuat semua orang yang berada di ruang sidang kaget.

Usut punya usut, saat bertemu langsung dengan Ferdy Sambo, Syarif rupanya memberikan bantal yang covernya dicetak foto keluarga mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Detik-detik Syarifah terobos sidang dan temui langsung Ferdy Sambo



Selain bantal, Syarifah Ima Syahab juga memberikan surat yang berisi dukungan untuk Ferdy Sambo selama menjalani hukuman.

Berikut isi surat Syarifah Ima Syahab yang berisi tulisan tangan di atas kertas putih:

Salam kenal Pak, saya Syarifah Ima Syahab

Saya ngefans banget sama bapak.

Saya yakin bapak orang yang baik.

Semoga bapak bisa secepatnya dibebaskan dan berkumpul kembali dengan anak-anak bapak.

Tetap semangat ya Pak. Semoga sehat selalu. Amin.

I Love Youe. You are always in my heart.