Pelanggan Tri Bisa Dapat Kemudahan Akses Laman Facebook Tanpa Data, Berikut Caranya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), melalui brand Tri, bekerja sama dengan Facebook yang menggunakan platform global milik Telenor Linx, Millom.

Kerja sama tersebut memberikan pelanggan akses Mobile Center Tri di Facebook, yang memungkinkan membeli paket data.

Di laman khusus ini, pengguna juga bisa mengecek jumlah pulsa hingga mengetahui paket data yang sedang digunakan.

Demikian disampaikan SVP-Head of Digitalization of Indosat Ooredoo Hutchison, Sudheer Chawla via rilis, Rabu (30/11/2022).

Sudheer mengatakan, pihaknya yakin bawah kolaborasi IOH, Facebook, dan Telenor Linx ini merupakan langkah lanjutan dalam memberikan pengalaman pelanggan yang berkualitas.

“Melalui kerja sama ini, pelanggan bisa mendapat kemudahan untuk mengakses laman Facebook tanpa data, melakukan pembelian paket data, hingga nantinya membeli paket darurat,” kata Sudheer.

Untuk mengakses laman Mobile Center Tri, pelanggan cukup menekan tombol ‘Buy Data’ (beli data) yang ada di bagian kanan atas laman Facebook.

Pengguna juga bisa mengakses lewat pengaturan Menu, Setting & Privacy, kemudian Mobile Center Tri.

Di laman Mobile Center Tri, pengguna bisa melihat informasi nomor mereka, tawaran paket data yang disesuaikan dengan jumlah pulsa yang tersedia.

Juga detil akun pengguna, layanan pelanggan yang bisa diakses lewat akses pesan instan FB Messenger, dan penambahan pulsa (recharge balance).

Dalam waktu dekat, IOH juga akan memungkinkan pelanggan untuk memanfaatkan pinjaman dan menggunakan beberapa metode pembayaran lewat dompet elektronik seperti Dana, OVO, ShopeePay, dan GoPay untuk menyelesaikan pembelian mereka.

Pilihan paket data yang bisa dibeli pelanggan akan disesuaikan dengan riwayat pembelian paket data sebelumnya dan ketersediaan pulsa mereka.

Pelanggan yang mengakses aplikasi Facebook tanpa data, akan menerima tampilan teks tanpa foto dan video.

