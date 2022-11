SMPN 1 Sungguminasa Dominasi Juara Kompetisi Bahasa Inggris di Gowa

TRIBUNGOWA.COM, SUNGGUMINASA - Sebanyak 177 siswa dari 20 SMP/MTs di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mengikuti lomba Bahasa Inggris yang digelar Ekstrakurikuler English Area Spensas SMPN 1 Sungguminasa Gowa.

Kompetisi Bahasa Inggris SMP/MTs se-Kabupaten Gowa ini berlangsung di SMP Negeri 1 Sungguminasa, Jumat-Minggu (25-27/11/2022).

Ada lima kategori lomba, yakni story'telling (bercerita), speech (pidato), spelling bee (mengeja), battle of brain (cerdas cermat), dan the voice of English war (nyanyi solo).

SMPN 1 Sungguminasa Gowa mendominasi juara.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Taufiq Mursad membuka kegiatan.

Peserta yang mendaftar di event kali ini tidak membayar sepeserpun biaya.

Mereka hanya perlu meng-upload foto yang kegiatan yang menunjukkan mencintai lingkungan, seperti LISA, daur ulang sampah, pemilahan sampah tindakan hemat listrik dan lainnya.

Kompetisi Bahasa Inggris ini dimeriahkan berbagai macam kegiatan.

Seperti games, doorprize, flashmob dan penampilan spesial dari pengisi acara yang berkaitan dengan tema seperti Ifan suady (konten kreator musik tradisional).

Lalu Tenri (Stuvo 22), Andari (The voice Kids Indonesia) Arief dg Rate (pasinrilik), Si kembar Layla dan Laeli, serta Lii Entertainment (Tradisional dancer).

Kepala SMPN 1 Sungguminasa Bakri mengatakan kegiatan ini akan menjadi awal dari kegiatan-kegiatan dari program yang sudah dirancang.

Hal ini dilakukan meningkatkan kompetensi siswa dalam berliterasi khususnya dalam Bahasa Inggris.

"Semoga menjadi motivasi untuk pembina ekskul lain untuk membuat kegiatan serupa," ujarnya, Selasa (29/11/2022).

Guru pembina ekskul English Area Spensas sekaligus panitia Event English war Vol 2 Sandhi Hikmawan

berharap kepada peserta bisa mengambil pelajaran bermakna dalam kegiatan ini.