Hari Guru, Wardah Inspiring Teacher Gelar Pelatihan Guru di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan guru menghadiri acara Pelatihan Wardah Inspiring Teacher 2022 yang berlangsung di Aula Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sabtu (26/11). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Paragon Technology and Innovation (Paragon) bertepatan dengan momentum perayaan Hari Guru Nasional 2022 dengan mengusung tema Mendidik dengan Hati, Memberi Inspirasi untuk Negeri.

Paragon secara konsisten telah melaksanakan Wardah Inspiring Teacher (WIT) sebagai salah satu program CSR di pilar pendidikan sejak tahun 2017. WIT merupakan program apresiasi untuk guru melalui rangkaian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam proses belajar-mengajar.

Hingga saat ini, lebih dari 4000 guru di seluruh Indonesia telah menjadi lulusan WIT, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/Sederajat. Di tahun 2022, WIT berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI, Yayasan Guru Belajar, dan Rumah Belajar WIT sebagai komunitas bagi para alumni.

Rangkaian pelatihan WIT berlangsung selama kurang lebih 4 - 5 bulan dan membahas mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Pada tahapan pertama, guru mempelajari tentang profil murid merdeka belajar dan asesmen formatif merdeka belajar.

Dilanjutkan dengan pembelajaran berbasis proyek merdeka belajar dan mendesain panduan pembelajaran berbasis proyek. Diakhiri dengan tahapan penulisan praktik baik merdeka belajar.

Acara yang berlangsung pada hari ini merupakan salah satu rangkaian di tahap akhir pelatihan WIT. Para guru diberikan berbagai bekal untuk dapat menjadi sumber inspirasi di lingkungannya.

Kegiatan dibuka oleh Muhammad Guntur sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar kota Makassar dan Rifki Suhandri Hutasuhut sebagai Area Business Manager Paragon.

Kegiatan pertama diawali dengan pelatihan penulisan praktik baik menggunakan metode Awal, Tantangan, Aksi dan Pelajaran (ATAP) oleh Yayasan Guru Belajar. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan jurnalisme dan juga pelatihan content creator.

Di sesi siang, para guru diberikan suntikan semangat melalui sesi Inspiring Talkshow yang dihadiri oleh Priska Paramita Adnan (Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gowa), Chiki Fawzi (Spokesperson Wardah), Sukardi Weda (Dosen Universitas Negeri Makassar), dan Rifki.

Priska menyampaikan apresiasi untuk para guru di WIT. Ia juga mengingatkan bahwa penting bagi para guru untuk dapat terkoneksi dengan murid-muridnya. Guru perlu berempati agar selalu dapat memahami apa yang diinginkan oleh para muridnya.

Senada dengan Priska, Sukardi menuturkan bahwa guru adalah teladan bagi muridnya untuk itu guru perlu terus

mengembangkan diri agar mampu mendorong kreativitas anak.

“Mari bersama kita memberikan apresiasi untuk para guru. Karena di tangan mereka terdapat amanah yang besar untuk dapat mendidik sumber daya manusia yang berkualitas. Jika sumber daya manusia semakin baik, maka akan menciptakan ekosistem dan peradaban Indonesia

yang lebih baik juga”, tutup Rifki.

Sesi pelatihan WIT ditutup dengan penuh haru, terdapat penampilan kejutan dari perwakilan siswa-siswi sekolah dasar yang membawakan lagu untuk para guru. Sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih, para siswa juga memberikan bunga untuk seluruh guru yang hadir.