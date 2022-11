Crystallure dan Instaperfect Edukasi Perawatan Wajah Bagi Taurungka dan Taulolo Duta Wisata Gowa

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Crystallure dan Instaperfect memberikan edukasi pentingnya memilih skincare sesuai dengan kebutuhan kulit serta edukasi pemilihan make up yang cocok dengan skintone kulit dan tips and trik dalam pengaplikasian make up saat karantina Taulolo dan Taurungka Duta Wisata Gowa 2022 beberapa hari lalu.