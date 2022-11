Crystallure Beauty dan Instaperfect Beauty Meriahkan HUT MaRI Dengan Skinsession dan Beauty Demo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memeriahkan rangkaian kegiatan HUT ke 22 Mall Ratu Indah (MaRI) bertema Eleganza, Crystallure Beauty dan Instaperfect Beauty yang merupakan brand dari PT. Paragon Technology & Innovation turut berpartisipasi dengan menggelar Skinsession dan Beauty Demo di Atrium Mall Ratu Indah Makassar, Jumat lalu.

Kegiatan ini dimeriahkan pula fashion show koleksi terbaru Butik pakaian Helhaf Boutique. Pada kegiatan ini Crystallure dan Instaperfect mengangkat tema “ Healty Glow make up Look “ Dimana Skin Expert promotor dari brand Crystallure sendiri memberikan pengetahuan seputar perawatan wajah yang sangat penting dilakukan sebelum menggunakan make up, dan dari promotor Instaperfect sendiri memberikan tips and trik pemilihan serta pengaplikasian make up yang cocok untuk aktivitas sehari hari.

Crystallure by Wardah merupakan inovasi terbaru dari PT Paragon Technology Innovation dari hasil penelitian 10 tahun terakhir untuk menghadirkan produk kecantikan dan kesehatan kulit wajah premium dengan menggabungkan teknologi modern dan ilmu pengetahuan dengan kandungan utama Gold-Peptide Crystals dan YouthGlow Active. Gold-Peptide Crystals merupakan kombinasi dan peptida dengan kristal emas murni yang 90 persen lebih stabil dan efektif dibandingkan peptida biasa untuk proses peremajaan kulit. Sedangkan, YouthGlow Active merupakan kandungan bahan aktif yang berfungsi untuk membentuk lapisan kelembapan yang melindungi kulit dari faktor eksternal yang dapat membahayakan kulit sehingga menjadikan kulit tampak muda dan bercahaya.