Video Suporter Arab Saudi Ledek Fans Argentina Usai Lionel Messi Cs Dipermalukan 2-1

TRIBUN-TIMUR.COM - Berbagai cara dilakukan suporter Arab Saudi usai mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia Qatar 2022.

Perayaan kemenangan Arab Saudi atas Argentina dilakukan hingga gerbong kereta dari arah Stasiun Metro Msheireb, Qatar, Kamis (24/11/2022).

Dalam rekaman beredar, nampak suporter Arab Saudi tengah mengejek suporter Argentina.

Mereka mengibarkan bendera Arab Saudi dengan ukuran lebih kurang 1x1 meter.

Tak hanya itu, para suporter mengejek sembari berloncat bersama.

Mereka juga merangkul rekan satu dengan lainnya.

Terdapat satu suporter juga yang nampak menyalakan speaker musik, untuk mengiringi mereka bernyanyi.

"Where is Messi?! No Messi No Messi!," ujar beberapa suporter Arab Saudi, Kamis (24/11).

Menariknya, suporter Argentina yang saat itu diejek, tidak nampak membalasnya.

Justru ikut larut dalam sorak bernyanyi bersama suporter Arab Saudi.

Situasi terpantau kondusif, tidak ada kekerasan, perselisihan, maupun ketersinggungan dalam hal ini.

Ketika berada di lokasi, persis di Metro Red Line menuju ke Free Zone, yang merupakan satu stasiun sebelum Al Wakra, ejekan tersebut perlahan berkurang.

Arab Saudi Tetapkan Libur Nasional

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, menetapkan Rabu 23 November 2022 sebagai hari libur nasional.