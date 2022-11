Teliti Tanaman Tambara Marica, Peneliti Unhas Raih Penghargaan dari UNESCO

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Peneliti Fakultas Farmasi Unhas Nurhasni Hasan SSi MSi MPharm PhD berhasil membanggakan kampus merah di ajang internasional.

Nurhasni Hasan mampu berprestasi di ajang L'Oreal - UNESCO bertajuk " L'Oreal - UNESCO for Women in Science National Fellowship Awards 2022".

L'Oréal UNESCO For Women in Science International Awards diberikan kepada para ilmuwan wanita terkemuka di wilayah Afrika, Jazirah Arab, Asia, Eropa, Amerika Latin serta Karibia Utara Amerika.

Nurhasni Hasan meneliti tentang "pH - responsive Hybrid Nanoparticles - in Large Porous Particles System for the Treatment of Lung Cancer : Enhance Therapeutic Efficacy of Anticancer Agents ( Nitric Oxide and Natural Product ) by Internalization into Cancer Cells "

Penelitian ini berpusat pada pengembangan obat kanker paru-paru.

"Kanker paru-paru itu berada di peringkat kedua setelah kanker kulit. Orang yang kena kanker kulit,prostat ataupun payudara itu akan bermetastase ke paru-paru," ujar Nurhasni Hasan pada Jumat (25/11/2022) di Rektorat Unhas.

"Karena tingkat kematian ekstrem, perkembangan kanker sangat cepat kemudian saat ini pengobatan sangat terbatas. Sekarnag ada kemoterapi, radioterapi, itu semua mempunyai kekurangan," sambungnya

Nurhasni Hasan pun menggagas hadirnya alternatif pengobatan.

Rancangan obat yang diteliti Nurhasni memudahkan penderita dengan bisa dikonsumsi di rumah.

"Saya mengembangkan suatu obat baru kombinasi small molekul dengan obat yang saya isolasi dengan tanaman Tambara Marica," ujar Nurhasni Hasan

Menurutnya,mengonsumsi obat saja tidak cukup dalam proses penyembuhan

Nurhasni Hasan pun mencoba membuat sistem penghantaran yang berbasis particle hybrid.

"Untuk pengobatan kanker berefek pada sel sehat, makanya orang yang kemoterapi, atau radio itu rambut rontok, kuku rusak," kata Dosen Fakultas Farmasi Unhas ini

"Nah, saya berusaha membuat obat kanker yang responsif hanya ke sel kanker," sambungnya.