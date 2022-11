Polres Luwu Terima Penghargaan Penyelesaian Perkara dari Kapolda Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Satuan Reserse Polres Luwu mendapat penghargaan dari Polda Sulsel.

Penghargaan itu diberikan Direskrimum dan Direskrimsus Polda Sulsel dalam rangka pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara.

Penghargaan tersebut diberikan langsung Kapolda Sulsel Irjen Nana Sujana di Hotel Dalton Makassar, baru-baru ini.

Saat ditemui, Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Muhammad Saleh menerangkan dengan predikat terbaik kedua yang didapatkan, pihaknya akan bekerja lebih ekstra lagi khususnya dalam penyelesaian perkara.

"Kedepannya akan bekerja lebih maksimal dalam melayani masyarakat, utamanya dalam proses penegakan hukum dalam rangka penyelesaian perkara lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Luwu AKBP Arisandi mengingatkan agar seluruh jajarannya tak cepat berpuas diri dengan penghargaan tersebut.

Justru dengan penghargaan itu, ia menekankan agar Sat Reskrim Polres Luwu bisa mengurangi tindak kriminal di wilayahnya.

"Namun jangan cepat berpuas diri, pekerjaan rumah kita masih banyak, tetaplah berbuat untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Luwu, jangan gampang menyerah. Semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah together we are strong," tuturnya.

Adapun peraih penghargaan dari Polres jajaran Polda Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Juara I : Polres Soppeng, penyelesaian Perkara 150 persen.

- Juara II : Polres Luwu, penyelesaian Perkara 122,48 persen.

- Juara III : Polres Barru , penyelesaian Perkara 103, 07 persen.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur Muh Sauki Maulana