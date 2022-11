Arti 'Nova Lynn Slijpen', Nama Anak Pertama Gracia Indri Lahir di Belanda

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar bahagia datang dari Gracia Indri.

Eks istri David Noah telah melahirkan anak pertamanya di Belanda.

Gracia Indri juga membagikan potret sang buah hati.

Ia nampak memeluk anaknya yang baru dilahirkan.

"Welcome to our world baby "NOVA LYNN SLIJPEN"," tulis Gracia Indri, Rabu (23/11/2022).

Dalam slide foto berikutnya, terlihat suami Gracia Indri, Jeffrey, menggendong Nova Lynn Slijpen.

Nama anak pertama Gracia Indri ialah Nova Lynn Slijpen.

Lalu apa arti Nova Lynn Slijpen?

Nama Nova Lynn Slijpen merupakan perpaduan beberapa bahasa yang mencerminkan kewarganegaraan kedua orangtuanya.

Grecia Indri diketahui berkewarganeraan Indonesia dan suaminya Belanda.

Arti Nova dalam bahasa Indonesia ialah cemerlang.

Selain itu, bisa saja diartikan bayi yang lahir di Bulan November.

Sementara Lynn berarti air terjun atau danau.

Lynn menggambarkan perempuan dengan karakteristik jujur dan penuh keyakinan.