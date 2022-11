630 Siswa Pelopor Albiruni Ikut Pecahkan Soal Computational Thinking

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekolah Islam AL-Biruni Mandiri bekerjasama dengan Bebras untuk menyelenggarakan kompetisi berbasis problem solving dalam konsep Informatika skala Nasional dan Internasional.

Kompetisi ini berlangsung di delapan Sekolah AL-Biruni Makassar.

Diantaranya TK IT Jipang, TK IT Karantina, SD IT Jipang, SD IT Karantina, SMP IT Jipang, SMP IT Karantina, SMA IT Jipang, dan SMA IT Panaikang.

Kompetisi bebras terlaksana selama dua hari, mulai tanggal 16 dan 23 November 2022.

Selain itu terdapat 630 siswa yang mengikuti lomba ini, mereka diberi waktu 45 menit untuk menjawab 15 pertanyaan.

Panitia Pelaksana Edo menuturkan, Sekolah Islam AL-Biruni Mandiri telah melaksanakan bebras task dalam memberikan soal ujian bakat siswa untuk berfikir komputasi.

"Siswa dituntut untuk berpikir terkait dengan informasi, struktur diskrit, komputasi, dan pengolahan data dengan menggunakan konsep algoritmik," tuturnya Rabu (23/11/2022).

Bebras task merupakan proses computational thinking untuk memformulasikan persoalan dan sekaligus memberikan solusi.

"Solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh agen pemroses informasi yaitu komputer, robot, atau manusia," ujarnya.

Lanjutnya, Edo menjelaskan tujuan dari kompetisi ini untuk menumbuhkan kreatifitas siswa dalam berpikir komputasi, algoritma, dan teknologi informasi sejak dini.

Salah satu siswi SMA IT AL-Biruni Mandiri, Shafa menuturkan ujian bebras ini cukup menantang.

"Adanya ujian ini sangat membantu kami untuk belajar mengambil keputusan dan mampu bersaing secara internasional," tuturnya.

Kompetisi bebras mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan menjadi salah satu kompetensi tambahan dalam Kurikulum Prototipe 2022-2024.(*)