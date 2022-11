Sunset Ground Fest Sukses Digelar, OMG Kenalkan Produk Terbarunya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Festival musik terus bergelora di Makassar, Salah satu yang baru saja sukses digelar yaitu Sunset Ground Fest pada hari Minggu 30 Oktober 2022. Berlangsung di Pantai Akkarena, pihak penyelenggara mengaku mengambil inspirasi dari acara serupa yang kerap digelar di luar negeri.

"Jadi ini saya mengambil konsep dari festival musik di luar negeri yang biasa digelar di tepi laut. Sekarang kan orang menganggapnya sekadar menonton. Feel untuk menikmati lokasi tidak ada," kata owner sekaligus ketua panitia Sunset Ground Fest, Rezkyanto Dwi Darma Jusar.

Sunset Ground Fest menyuguhkan hiburan non-stop kepada para penonton, terutama di dalam area venue konser.

Berlatarkan pantai dan pemandangan laut, konser Sunset Ground Fest dimeriahkan oleh Brisia Jodie, Petrus Mahendra, Smash , Rijja Abbas ex Rumor, Dave and Daniel the paps.

"Tidak ada jeda. Kita open gate dari jam 1 siang sampai 10 malam. Selain itu ada 20 tenant yang menjajakan makanan, dan pengunjung juga bisa menikmati pemandangan pinggir laut," jelas Eky panggilan akrabnya.

Salah satu sponsor yang ikut memeriahkan yaitu brand kecantikan OMG (Oh My Glow) yang berkolaborasi dengan toko ilmiah. OMG mendisplai aneka produk kosmetik koleksi terbarunya diantaranya OMG Matte Kiss Lip Cream Coffee Edition.

Terinspirasi dari kopi yang selalu diminum di pagi hari, lip cream ini memiliki warna dan wangi minuman favorit semua orang. Harapannya, meggunakan produk ini dapat menyemangati para perempuan untuk memulai hari dengan semangat. Dengan tagline Coffee Always On Your Lips, lip cream ini dilengkapi fitur New Color Advance Tech yang menghadirkan look flawless sekaligus on point.

OMG meluncurkan tiga varian warna terbaru produk Oh My Glam Matte Kiss Lip Cream melengkapi 12 warna sebelumnya yang sudah beredar di pasaran.

Pilihan terbaru dari Coffee Edition ini adalah 13 Latte, 14 Cappuccino dan 15 Espresso. Produk ini disebut kaya akan Vitamin E & Jojoba Oil yang dapat melembabkan dan melindungi bibir dari radikal bebas (antioksidan), juga memberikan ketahanan sepanjang hari.