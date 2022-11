PT Semen Tonasa Sabet 11 Penghargaan di Ajang Indonesia Sustainability Development Goals Award 2022.

MAROS, TRIBUN-TIMUR.COM - PT Semen Tonasa kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Semen Tonasa meraih penghargaan di bidang Corporate Social Responsibility berbasis ISO 26000:2013 untuk Sustainability Development Goals, dalam ajang Indonesia Sustainability Development Goals Award (ISDA) 2022.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Corporate Forum for CSR Development (CFCD), di The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Mufti Arimurti Direktur Utama PT Semen Tonasa didampingi oleh Andi Muhammad Said Chalik GM Komunikasi dan Hukum, serta staf Unit CSR.

Dalam ajang bergengsi yang dibuka secara daring oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin, perusahaan persemenan terbesar di Indonesia Timur ini berhasil membawa pulang 11 penghargaan.

Kesebelas penghargaan tersebut yakni 2 penghargaan korporat, 2 penghargaan individu, serta 7 penghargaan program CSR perusahaan.

Untuk penghargaan korporat, Direktur Utama Mufti Arimurti berhasil meraih Top Corporate Leadership on SDGs Years of 2022, dan PT Semen Tonasa terpilih menjadi The Most Committed Corporate on SDGs for Environment Pillars.

Sedangkan untuk penghargaan individu, GM Komunikasi dan Hukum Andi Muhammad Said Chalik memperoleh Terbaik 3 General Manager dan Staf Implementasi Comdev Baso Amir menjadi Terbaik 3 Community Development Officer.

Untuk penghargaan program CSR, Semen Tonasa memperoleh kategori silver masing-masing untuk Program Bedah Rumah Desa Bowong Cindea, Pengembangan Wisata Mangrove Desa Bulu Cindea, Program Rumah Singgah Kelurahan Bontoa, Elektrifikasi Pengadaan 20 Unit Solar Cell Desa Tabo-Tabo.

Serta pengembangan Pompanisasi Pertanian Kelurahan Kalabbirang, Taman Kehati Bulusipong, serta Bantuan Beasiswa Packing Plant Muluku Utara.

Mufti Arimurti menyebutkan penghargaan ini adalah merupakan wujud komitmen PT Semen Tonasa dalam menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar perusahaan selama ini.

"Semen Tonasa, senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya," katanya.

Tidak hanya sekedar menyalurkan bantuan, pihaknya juga melakukan komunikasi, monitoring, hingga evaluasi program, dengan melibatkan Forum Desa dan Local Community Officer.

"Ini semua untuk memastikan program-program yang dilaksanakan tepat biaya dan tepat sasaran."

Ari menambahkan, penghargaan ini sejatinya adalah bukan saja milik PT Semen Tonasa.