Kalla Toyota Carnaval Catat 1.314 SPK Selama 14 Hari, Diperpanjang hingga 27 November

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota Carnaval di Nipah Park Makassar diperpanjang hingga 27 November 2022.

Event ini sebelumnya direncanakan berlangsung dari 9 hingga 22 November. Namun, karena antusiasme masyarakat, Kalla Toyota memperpanjang event tersebut.

Demikian disampaikan Marketing General Manager Kalla Toyota Suliadin, via keterangan tertulis, Rabu (23/11/2022).

Suliadin menjelaskan, pameran otomotif dengan beragam kegiatan ini terus dikunjungi oleh banyak masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya.

Baik yang bertujuan ingin melihat unit terbaik dan unggulan dari Kalla Toyota atau yang hanya ingin sekedar mencoba wahana-wahana permainan yang telah disediakan.

“Beberapa masyarakat juga ada yang berkunjung hanya untuk mencoba berbagai macam jajanan menarik dari booth-booth UMKM yang telah tersebar di area Kalla Toyota Carnaval,” jelas Suliadin.



Suliadin menyebut, hingga saat ini, Kalla Toyota Carnaval telah membukukan sebanyak 1.314 SPK selama 14 hari periode event dari tanggal 9 – 22 November 2022.

Selain itu, tercatat kurang lebih 1.607 pengunjung telah menikmati games maupun wahana yang telah disediakan secara gratis di area Kalla Toyota Carnaval.

“Melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, Kalla Toyota tentunya tidak ingin kehilangan momentum dengan memperpanjang gelaran ini,” sebut Suliadin.



Suliadin menambahkan, Kalla Toyota Carnaval yang merupakan pameran otomotif terbesar yang juga berkolaborasi dengan berbagai community untuk menghadirkan berbagai activity menarik untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat dan pelanggan setia Kalla Toyota.



Selain pameran otomotif dan beragam activity menarik, Kalla Toyota Carnaval ini juga berkolaborasi dengan sejumlah UMKM food and beverage, fashion dan craft sebagai bentuk komitmen Kalla Toyota untuk terlibat aktif dalam memajukkan ekonomi lokal.



“Dengan semangat Aktif Bersama dan Maju Bersama, Kalla Toyota Carnaval 2022 ini tidak akan sukses tanpa bantuan berbagai pihak. Diantaranya Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, Polda Sulsel, Kodam XIV Hasanuddin hingga seluruh pihak yang terlibat,” tambah Suliadin.



Tak hanya itu, di Kalla Toyota Carnaval ini pengunjung juga bisa melakukan test drive mobil listrik Toyota terbaru yang baru saja dilaunching pada 17 November lalu yaitu All New BZ4X BATTERY EV.

Bunga 2,17 Persen



Di Kalla Toyota Carnaval ini Kalla Toyota memberikan kemudahan untuk memiliki kendaraan Toyota impian dengan bunga 2,17 persen.

Selain itu, akan ada spesial diskom serta berbagai macam special doorprize berupa motor, handphone, voucher belanja senilai jutaan rupiah.

“Masih banyak lagi kejutan lainnya khusus untuk pelanggan yang melakukan pemesanan unit kendaraan pada periode event Toyota Carnaval,” kata Suliadin.

Tak kalah menariknya, bagi yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil baru dari Kalla Toyota memberi subsidi sebesar Rp5 juta.(*)