22 UMKM Makassar Hadiri Edupreneurship Himanis UNM, Januar Jaury dan Rijal Djamal Jadi Motivator

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis (Himanis) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali menghadirkan Business Project 2022.

Salah satu agenda Business Project 2022 adalah Seminar Nasional yang digelar di Ballroom lantai 2 Menara Phinisi UNM, Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (23/11/2022).

Seminar nasional tersebut mengangkat tema Edupreneurship: Create your specialization now for your future career.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi C DPRD Sulawesi Selatan Andi Januar Jaury Dharwis dan Content Creator & CEO Bedabaik Rijal Djamal.

Ketua Panitia Business Project 2022, Nur Alamsyah Gusti menjelaskan, Business Project 2022 terdiri dari business plan competition, seminar nasional, dan UMKM fest.

Business Project sendiri merupakan agenda tahunan dari Himanis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM.

“Tahun ini tahun ketiga digelar, dan tahun ini juga untuk pertama kalinya Business Project digelar secara offline,” kata Nur Alamsyah.

Khusus seminar nasional, diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan calon wirausaha muda.

“Di sini menekankan calon wirausaha harus menentukan spesialisnya agar lebih mudah menata karirnya ke depannya,” jelas Nur Alamsyah.

Untuk business plan competition, Himanis mengundang lima peserta dari berbagai universitas untuk mempresentasikan karyanya.

Kelima peserta terbaik itu akan mempresentasikan karyanya di Bikin-Bikin Nipah Park, Makassar, Kamis (24/11/2022).

Libatkan UMKM

Sementara itu, untuk item UMKM Fest bakal digelar di Pelataran Menara Phinisi UNM, Jl AP Pettarani, Jumat (25/11/2022).

Nur Alamsyah menyebut, ada total 22 pelaku UMKM yang bakal meramaikan kegiatan tersebut.

“Ini kita mengundang pelaku UMKM, produk-produknya nanti akan dipamerkan, dan UMKM ini murni dari Makassar,” sebut Nur Alamsyah.(*)