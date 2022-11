Lagu Say Hello Hingga ‘Sudah’ Dibawakan Ardhito di Kalla Toyota Carnaval

Tribun Timur/Rudi Salam

Penyanyi Ardhito Pramono sukses menghibur pengunjung Kalla Toyota Carnaval 2022 di Nipah Park, Makassar, Selasa (22/11/2022) malam. Deretan lagu andalannya dibawakan, mulai dari Superstar, Say Hello, Sudah, hingga I Just Couldn’t Save You Tonight.