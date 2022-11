Sosok Airlangga Hartarto di Mata Jusuf Hamka: Setia Kawan dan Kenal Budi

TRIBUN-TIMUR.COM - Jusuf Hamka merupakan pengusaha dan konglomerat Indonesia yang sudah tidak asing lagi.

Untuk diketahui, Jusuf Hamka merupakan Staf Khusus Airlangga di bagian investasi Kemenko Perekonomian.

Ia memiliki prinsip hidup yang selalu dia pegang hingga memiliki bisnis raksasa seperti saat ini.

Prinsip hidup yang pertama yaitu, anak muda harus mempunyai cita-cita setinggi langit. Prinsip yang kedua adalah kerja keras.

Prinsip yang ketiga adalah menyayangi kedua orang tua dan prinsip yang keempat yaitu memiliki ambisi yang positif.

Tekatnya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dalam berbisnis bukanlah sikap yang salah namun tetap harus diimbangi dengan sedekah untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan.

"Pagi-pagi sedekahnya sama hewan, keluar dari rumah sedekahnya sama orang, jadi berkahnya tetap." ujar Jusuf Hamka.

Dalam suatu kesempatan, Jusuf Hamka sempat menceritakan fakta menarik atau pandangannya terhadap Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

"Saya ini suka kadangkala melihat pak Airlangga selalu out of the box. Beliau ini, yang saya tidak mikir dia mikir." paparnya..

"Dan beliau ini orang yang setia kawan dan kenal budi. Orang yang minta tolong ke beliau saja tidak bisa lupa apalagi orang yang pernah tolong beliau." tambah Jusuf Hamka.

Tak hanya itu, menurutnya Airlangga adalah seorang yang pemaaf dan sangat mengayomi semua orang.

“Loyality adalah harga saya. Pak Airlangga juga, Loyality harganya dia. Tetapi, kalian ada orang yang mengkhianati saya, saya pasti sebel atau kesel. Kalau Airlangga dia gak kesel, masih sabar dan kadang masih dia bantu." ucapnya.(adv\reskyamaliah).