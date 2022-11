PSM Makassar Belum Terima Surat Pemanggilan Pemain untuk Piala AFF 2022

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Batas pendaftaran awal pemain Piala AFF 2022 telah ditutup pada 20 November 2022.

Namun, Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong belum merilis nama-nama pemain diboyong.

Sejauh ini dikabarkan ada 70 pemain yang didaftarkan ke entry by name Piala AFF 2022.

Dari jumlah tersebut akan mengerucut menjadi 30 nama untuk Piala AFF 2022.

Para punggawa Garuda nantinya akan menjalani pemusatan latihan pada akhir November mendatang.

Piala AFF akan bergulir 20 Desember 2022-16 Januari 2023.

Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengaku belum mendapat surat dari PSSI terkait ada tidaknya pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia.

Namun, ia tidak ingin memikirkan hal tersebut. Baginya, terpenting sekarang kompetisi Liga 1 2022-2023 bisa digulirkan kembali.

"Untuk sekarang, bahkan liga pun belum jalan. Terpenting sekarang buat mereka (PSSI) bagaimana mengusahakan untuk liga berjalan," terangnya saat ditemui di Lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Senin (21/11/2022).

Menurutnya, jika kasta tertinggi sepak bola Indonesia kembali berlanjut, hal ini akan membantu pemain. Termasuk membantu PSSI dalam memanggil pemain.

"Ini akan membantu para pemain yang akan mereka panggil nantinya," tutur pelatih 42 tahun ini.

Pelatih berlisensi UEFA Pro ini meminta, PSSI dan PT LIB tidak mengganti regulasi.

Liga 1 musim ini tetap gunakan sistem home and away, bukan sistem bubble to bubble.

PSM Makassar pun harus tetap bermarkas di Stadion BJ Habibie, Parepare.

"Jangan mengganti aturan liga. Kita memulai pertandingan di Parepare, kita akan selesaikan juga di Parepare," pinta Tavares. (*)