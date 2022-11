Alasan Pengamat Minta PSM Harus Mendesak PT LIB Pakai Sistem Home and Away: Agar Ada Pemasukan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyiapkan opsi sistem digunakan kelanjutan Liga 1 2022-2023.

Yakni, tetap home and away atau dengan sistem bubble to bubble.

Keputusan tersebut belum ada yang final, masih dikomunikasikan dengan instansi terkait.

Untuk jadwal kompetisi, PT LIB sebagai operator liga realistis Liga 1 digulirkan 2 Desember 2022.

Pengamat sepak bola Assegaf Razak, mendorong Manajemen PSM Makassar perjuangkan sistem home and away.

Sebab, dengan sistem tersebut PSM memiliki pemasukan keuangan, termasuk klub-klub Liga 1 yang lain yang memiliki basis suporter yang besar.

Pemasukan ini bisa menghidupi kebutuhan tim, mulai dari bayar gaji hingga bonus.

"Kalau kita main di kandang ada pemasukan (keuangan). Bisa Sistes kompetisi apa dibahas juga?

Ada, tapi tidak bisa dikeluarkan semua. Kita sampaikan alternatif, namanya opsi. Jangan sampai itu dibicarakan, tapi dianggap itu akan terjadi. Tapi opsi jadi pilihanayar gaji, bisa bayar bonus. Tentu, bukan hanya PSM saja menginginkan, tapi semua tim inginkan," katanya melalui telepon,Minggu (20/11/2022).

Soal kapasitas stadion bisa saja dibatasi dengan 50 persen penonton yang hadir. Hal itu bukan jadi masalah, terpenting ada pemasukan bagi klub.

Lantaran manajemen klub akan sulit menghidupkan klub, jika kompetisi dilanjutkan dengan sistem bubble to bubble. Apalagi tidak boleh dihadiri penonton.

"Kasihan manajemen jika bermain dipusatkan dan tidak ada penonton. Yang jelas kita inginkan, walau dibatasi penonton tetap hadir dan gunakan sistem home and away," tutur eks pelatih PSM ini.

Sambungnya, dengan sistem home and away PSM mampu eksis. Willem Jan Pluim cs bisa pertahankan tren positif belum terkalahkan di sepuluh laga.

Skuad Laskar Pinisi mampu meraih empat kemenangan di kandang dan hanya sekali imbang.