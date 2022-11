Harga Emas Antam di Makassar Sepekan Terakhir Alami Kenaikan, Kini Rp 984 Ribu per Gram

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga emas di Butik Emas Logam Mulia Antam Makassar selama selama sepekan terakhir alami kenaikan.

Pada Selasa, (15/11/2022) harga emas antam satu gram Rp 977.379 (NPWP) dan Rp 981.757 (Non NPWP).

Per hari ini, Jumat (18/11/2022) seharga Rp 984.410 per gram (NPWP) dan Rp 988.820 (Non NPWP).

Hal ini disampaikan oleh Retail Asisstant Manager Butik Emas Logam Mulia Antam Makassar, Syamsul, Jumat (18/11/2022).

"Untuk harga emas Antam dalam sepekan ini trennya relatif naik, walaupun untuk hari ini turun dibanding harga kemarin sebesar Rp 1000," katanya.

Dia menjelaskan kenaikan harga emas pekan ini dipengaruhi oleh pergerakan ekspektasi investasi.

"Sebagian besar analis menyatakan bahwa faktor penyebab kenaikan harga emas sepekan ini adalah pergeseran ekspektasi investor mengenai kebijakan moneter federal reserve," ungkapnya.

Meski tak ingin berasumsi, Syamsul prediksi emas ke depannya akan terus menguat.

"Salah satu faktornya adalah rally jangka pendek yang dilakukan investor yang mencari keuntungan. Terus berbicara jangka panjang dari data yg ada menjelaskan kalau harga emas grafiknya akan positif naik," ungkapnya.

Naik turunnya harga emas sendiri saat ini disebabkan beberapa hal. Mulai ketidakpastian kondisi global yang terjadi, seperti politik, krisis, resesi, dan perang.

Belum lagi permintaan dan penawaran emas, inflasi serta nilai tukar dollar Amerika Serikat.

Sementara harga buyback emas per hari ini Rp 886.000 per gram.

Buyback adalah harga yang didapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut.

Berikut informasi harga emas menggunakan NPWP, Jumat (18/11/2022):



Harga Emas Batangan