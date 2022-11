114 Siswa dari 15 SMA Elite Indonesia Belajar-Tanding Jadi Diplomat PBB di Hingscope Indonesia

JAKARTA, TRIBUN- Sedikitnya 114 siswa dari 15 sekolah menengah atas (SMA) elite dari 3 provinsi Indonesia, belajar-tanding menjadi diplomat untuk Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) di event tahunan HighScope Model United Nations (HSMUN) ke-14, di Jakarta, awal pekan depan.

Secretary General HighScope MUN 2022 Sultan Muhammad, Jumat (18/11/2022) menyebut, event tahun ke-14 ini melibatkan penuh 121 siswa sebagai panitia event.

Laga simulasi model calon diplomat digelar 21-23 November 2022.

Hand in Hand Towards Solving a Global Crisis jadi tema event 14th HSMUN 2022 ini.

"Ini warisan para senior sekaligus kebangaan kami di HighScope. Semua event dan debat digelar dalam bahasa Inggris, dengan simulasi seperti sidang-sidang dan debat di UN (united nation)," ujarnya seperti rilis yang diterima Tribun.

Event inisiatif siswa dari MUN Club dan dibimbing Adisty Damaranti (guru pembina) dan Eva Tantri (kepala sekolah).

Puncak event di Evening Gala di MPH Wooden Floor, Highscope TB Simatupang, Jakarta, Rabu (23/11/2022) dan pengumuman pemenang diumumkan di Black Box Theater, Highscope TB Simatupang, Jakarta, Kamis (24/11/2022).

DELEGASI - Dua delegasi calon diplomat HighScope Model United Nations (HSMUN) 2021 ke-13, di Jakarta. Laga belajar-tanding jadi diplomat PBB tahun ini diikuti 114 siswa dari 15 sekolah elite swasta dari 3 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. (courtesy_MUN CLUB_HMUN_2022)

Ke-14 sekolah partisipan itu antara lain; Cahaya Bangsa Classical School, Global Jaya School, Cikal Lebak Bulus, North Jakarta Intercultural School, Highscope Indonesia TB Simatupang, Sekolah Cita Buana, National High Jakarta School, Highscope Bali, Sekolah Bogor Raya, SMA Al Izhar Pondok Labu, SMA Labschool Kebayoran, SMA Labschool Rawamangun, Highscope Kelapa Gading, Al Azhar 4 Kemang, Pratama Islamic Senior High dan Maharishi Vidya Mandir Senior Secondary School Jakarta.

Tiap delegasi sekolah mengirim rata-rata 10 partisipan.

Ada enam nomor debat dan plenary meeting yang dilombakan.

Tiap nomor dan tema debat juga mewakili organ penting PBB.

Nomor itu adalah; World Health Organization (WHO) dengan tema “Providing Adequate Access to Sanitation”.

Kedua; United Nations Security Council (UNSC) dengan tema "Women and Children, Victims of Crossfire in the Ukraine-Russia Conflict".