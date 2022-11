Wow! Seharga Rp 1,2 M Ini Hebatnya Mobil Listrik BEV All New Toyota bZ4X, Sekali Charge untuk 500 km

Peluncuran All New Toyota bZ4X dan All New Vios di Nipah Park, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (17/11/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - All New Toyota bZ4X diluncurkan Kalla Toyota dalam event Toyota Carnaval 2022 di Nipah Park, Makassar, Kamis (17/11/2022)



Mobil listrik berbasis baterai mass production pertama ini diluncurkan untuk melengkapi pilihan teknologi elektrifikasi di Indonesia.

All New Toyota bZ4X dipasarkan di Sulsel mulai Rp1.250,7 M

Melalui rilis Kalla Toyota, Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto menjelaskan, All New bZ4X menjadi pionir Battery EV Toyota.



All New bZ4X juga sekaligus melengkapi line up kendaraan elektrifikasi di Indonesia yang terdiri dari teknologi Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, dan Battery EV.



“Dengan ini, pelanggan bebas memilih kendaraan elektrifikasi Toyota yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sehingga membuka kesempatan bagi semua untuk bisa berkontribusi mengurangi emisi karbon sembari menjalankan mobilitasnya bersama teknologi kendaraan ramah lingkungan dari Toyota,” jelas Henry.



Fitur dan Keunggulan



All New bZ4X dibangun dari basis Platform e-TNGA yang merupakan refinement dari Toyota New Global Architecture (TNGA). Namun, dioptimalkan, dan didedikasikan untuk Battery Electric Vehicle.



Salah satu kelebihannya adalah unit baterai ramping terletak sepenuhnya di bawah lantai kendaraan sebagai bagian integral dari chassis sehingga membantu mendapatkan pusat gravitasi rendah, keseimbangan bobot depan-belakang ideal, dan rigidity bodi tinggi.



Lithium-ion Battery di bZ4X mempunyai kapasitas 71,4 kWh yang sejak terisi penuh, baterai ini memiliki jarak tempuh hingga 500 km tanpa menghasilkan emisi sama sekali.



Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan, dengan penggunaan platform e-TNGA, baterai bZ4X bisa diintegrasikan ke dalam sasis sehingga aman dari benturan dari berbagai sisi.



“Water cooling system yang menyatu dengan sistem AC mobil dimanfaatkan untuk menstabilkan suhu baterai setelah penggunaan yang ekstensif demi menjaga performa dan keamanan baterai,” kata Anton.



Masuk ke dalam, tema interior bZ4X adalah kenyamanan dan kelapangan yang memberikan suasana kabin ala living room.



Dipadukan dengan layar sentuh 12,3 inch terbesar di mobil Toyota dengan menu navigasi disertai fitur konektivitas lengkap ke smartphone.



Pertama pada mobil listrik di Indonesia, terdapat pula fitur canggih Advanced Park yang dirancang untuk membantu pengemudi ketika parkir paralel atau parkir mundur tanpa perlu menggerakkan kemudi sedikitpun.



Sebagai sebuah mobil yang advanced, All New bZ4X memanfaatkan fitur safety aktif yang paling canggih demi melindungi pengendara serta pengguna jalan lainnya yakni Toyota Safety Sense (TSS) 3.0.



Disematkan pula fitur telematika canggih T Intouch. Yaitu teknologi yang menghubungkan pengguna dan mobil dengan berbagai layanan mobilitas Toyota melalui mTOYOTA.



All New Toyota bZ4X dilengkapi pula dengan layanan aftersales terbaru Toyota yaitu T-CARE yang semakin memberikan peace of mind kepada pelanggan.



Bagi pelanggan yang menggunakan Battery EV ini, sudah termasuk dalam program T-CARE yang merupakan program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 kilometer, mana yang lebih dulu).



Ada tambahan benefit berupa extended warranty 1 tahun / 20.000 km, jika pelanggan rutin melakukan servis tepat waktu sesuai rekomendasi TAM. Benefit program ini dapat dinikmati di seluruh outlet resmi Toyota di Indonesia.



Lebih jauh, sebagai bukti kualitas baterai dan komitmen memberikan peace of mind kepada pelanggan, TAM juga memberikan garansi baterai All New Toyota bZ4X selama 8 tahun atau 160.000 km, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.



