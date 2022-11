Selamat! Jeep Kalla Kars Sabet 2 Penghargaan dari DAS Indonesia Motor

Direksi dan Manajemen Kalla Kars menerima penghargaan dalam ajang The National Dealer Meeting and Awards Night 2022 di Episode Hotel, Jl Gading Serpong Boulevard, Kabupaten Tangerang, Senin (14/11/2022) lalu.



MAKASSAR - Jeep Kalla Kars berhasil menyabet dua penghargaan dari DAS Indonesia Motor atau Jeep Indonesia selaku Agen Pemegang Merek (APM) Jeep di Indonesia.

Kedua kategorinya ialah The Best Sales Consultant 2022 dan The Best WBT Course Accomplishment 2022.



Demikian disampaikan Chief Operation Officer (COO) Kalla Kars, Fery Irawan via rilis, Kamis (17/11/2022).



Manajemen Kalla Kars menerima langsung penghargaan tersebut dalam ajang The National Dealer Meeting and Awards Night 2022 di Episode Hotel, Jl Gading Serpong Boulevard, Kabupaten Tangerang, Senin (14/11/2022) lalu.



Khusus kategori The Best Sales Consultant 2022 memiliki tiga pemenang, yakni Jeep JHL Auto sebagai pemenang pertama, Jeep Nusantara sebagai pemenang kedua dan Jeep Kalla Kars sebagai pemenang ketiga.



Dalam memenangkan kategori tersebut, Jeep Kalla Kars diwakili oleh salah satu Sales Consultant-nya, Ika Pretika Desbriyanti atau yang akrab disapa Caca.



Komposisi tim sales consultant Jeep Kalla Kars saat ini sangat unik karena semuanya diisi oleh perempuan.



"Salah satu tim sales consultant kami berhasil memberikan kontribusi positif dan maksimal dengan melakukan penjualan lintas pulau, dari Sumatera sampai Papua,” kata Fery.



“Kita tahu bahwa Jeep Kalla Kars memiliki authorized area Jeep di Sulawesi dan Kalimantan. Tetapi, dalam regulasinya, seluruh dealer Jeep bisa menjual di semua wilayah dengan tetap berkomunikasi antar dealer Jeep," sambung Fery.



Untuk diketahui, seleksi sales consultant bukan hanya dinilai dari banyaknya jumlah penjualan, tetapi juga dari segi pengetahuan produk, soft skills dan juga ujian dengan standarisasi internasional.



Kemudian, pada layanan aftersales, Jeep Kalla Kars juga berhasil meraih The Best WBT Course Accomplishment.



Penghargaan ini diberikan kepada dealer yang memiliki aktivasi tertinggi dalam mengikuti training standarisasi Jeep. Jadi, seluruh mekanik Jeep seluruh Indonesia wajib bersertifikasi dengan mengikuti 4 tahapan (0,1,2,3 level) training.



"Jeep Kalla Kars sendiri sudah mengikuti sertifikasi level 1 dibanding dealer lain belum mencapai level tersebut. Target 2023 mendatang, kita akan menyelesaikan dua level lagi, yaitu level 2 dan 3 sehingga tahun depan Jeep Kalla Kars optimis untuk tetap meraih penghargaan ini," jelas Fery.



Dalam ajang ini, Jeep Kalla Kars juga masuk dalam nominasi The Best Marketing Activity. Hanya saja, penghargaan tersebut diraih oleh Jeep DAS Surabaya.



Sepanjang 2022, Jeep Kalla Kars memang sangat aktif melakukan marketing activity, seperti di mal dan menyediakan sales point di area-area perkantoran hingga pertambangan.