Kolaborasi Kalla Institute, ICCN Dan Qubisa Gelar Webinar Bertajuk Meraih Karir Impian

Kalla Institute berkolaborasi dengan QuBisa dan Indonesia Career Center Network (ICCN) menggelar webinar bertajuk “Meraih Karir Impian” via zoom, Rabu (16/11/22). Kegiatan itu menghadirkan Rektor Kalla Institute Syamril, Chief Of Partnership QuBisa Michael Yang, Dosen Ilmu Komunikasi UNY Benni Setiawan dan Managerial Function QuBisa Pepi Agum Widianti.

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR – Kalla Institute berkolaborasi dengan QuBisa dan Indonesia Career Center Network (ICCN) menggelar webinar bertajuk “Meraih Karir Impian” via zoom, Rabu (16/11/22). Kegiatan itu menghadirkan Rektor Kalla Institute Syamril, Chief Of Partnership QuBisa Michael Yang, Dosen Ilmu Komunikasi UNY Benni Setiawan dan Managerial Function QuBisa Pepi Agum Widianti.

Webinar dilaksanakan secara daring via zoom dan diikuti lebih 50 Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi salah satunya Kalla Institute. Kegiatan yang mengusung tema Meraih Karir Impian merupakan program Qubisa Goes To Campus yang dirangkaikan dengan launching Career Development Program (CDP). Tujuannya untuk mengajak mahasiswa bisa mendevelop diri dalam mengejar karir yang diimpikan.

Rektor Kalla Institute Syamril menjelaskan dalam sambutannya bahwa kerjasama seperti ini akan menghadirkan program - program yang menarik dan bermanfaat untuk mahasiswa seperti kegiatan webinar saat ini

“Awalnya, CDC Kalla Institute bergabung menjadi bagian dari ICCN (Indonesia Career Center Network). Lalu, CDC Kalla Institute juga bergabung dalam salah satu program ICCN yaitu CDP (Career Development Program) yang bekerjasama dengan QuBisa sebagai penyedia fasilitas web pelatihannya. Dari situ, terjalinlah kerjasama juga antara Kalla Institute dengan QuBisa, yang salah satu kegiatannya adalah QuBisa Goes to Campus,” Jelasnya.

Kegiatan itu berupa Webinar yang dikemas dalam bentuk talkshow dan membahas cara meraih karir impian mahasiswa mulai dari tahap persiapan hingga pelatihan.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta Benni Setiawan dalam materinya mengatakan jika mahasiswa ingin meraih impian, maka perlu bermimpi setinggi tingginya.

“Bermimpi setinggi tingginya biar effort yang kita keluarkan demi meraih mimpi itu juga besar. Jika dalam perjalanannya kita jatuh, maka itu hal biasa dan normal dalam proses mengejar impian. Tafsirkan jatuh itu ke hal yang positif sehingga kitab isa bangkit lagi dan melanjutkan perjuangan kita mengejar impian,” Himbaunya.

Pada awal sesi webinar, mahasiswa dijelaskan cara mendaftar melalui portal Qubisa agar nantinya materi materi yang ingin dipelajari setiap mahasiswa dapat diakses secara menyeluruh. Selain itu, dalam platform Qubisa mahasiswa dapat mengikuti berbagai seminar, pelatihan, workshop, atau webinar yang menarik sesuai dengan minat dan bakat masing masing.

Kepala Bagian Career Development Center Kalla Institute Abdi Winarni berharap kedepan mahasiswa Kalla Institute dapat mengetahui cara untuk meraih karir impian dan lebih termotivasi untuk mewujudkannya. Selain itu, mahasiswa juga dapat lebih mengenal terkait Career Development Program (CDP), sehingga dapat memanfaatkan program tersebut untuk menunjang perkembangan karirnya kedepan.