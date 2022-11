Ingin Sumbang Pemikiran Pengakuan Hak Keragaman Gender Berbasis Kebudayaan, BRIN Teliti Bissu Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Komunitas Bissu di Sulawesi Selatan (Sulsel), selalu saja memiliki daya tarik untuk diteliti.

Peneliti Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun tertaruj terhadap komunitas Bissu dan keragaman genderini.

Mereka ingin meneliti topik tersebut, sekaligus menyumbang pemikiran terhadap pengakuan hak keragaman gender berbasis kebudayaan.

Dipaparkan dalam rilisnya Selasa (15/11) BRIN menghadirkan riset bertajuk Keragaman Gender dalam Praktik Subkultur: Tantangan Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Tradisi Bissu Bugis-Makassar.

Sebanyak lima peneliti BRIN menyambangi beberapa kabupaten di Sulsel, yang dimulai pada 8 hingga 21 November 2022, untuk meriset keberadaan bissu di Sulsel.

Kabupaten yang didatangi adalah Bone, Segeri Pangkep, dan Soppeng, di mana masih ada komunitas Bissu.

Di Segeri Pangkep, peneliti juga menghadiri pesta adat Mappalili Arajang, yang digelar Pemkab Pangkep pada 14 hingga 16 November 2022. Pada hajatan kebudayaan ini, para Bissu membawakan ritual pesta adat, yang meliputi Matteddu Arajang, Mappalesso Arajang, Malleke Wae, Ma’Dewata, dan Maggiri.

Ketua Tim Periset, Dr Syamsurijal dalam rilis tersebut menyatakan, Bissu sendiri adalah sosok yang kerap diposisikan secara spiritual. Mereka bisa datang dari calabai, calalai, juga dari laki-laki dan perempuan.

Bissu memiliki posisi dan peran sosial yang sangat strategis dalam formasi kerajaan kuno Bugis Makassar. Bissu berfungsi sebagai pengawal arajang (pusaka) kerajaan, sekaligus bertindak sebagai pemandu dalam ritual-ritual keagamaan.

“Calabai digambarkan sebagai sosok lelaki dengan perilaku feminin. Mereka mengenakan pakaian seperti perempuan, bergaya melambai, pandai berdandan dan tentu saja menyukai lelaki. Sebaliknya, calalai adalah sosok dengan tubuh biologis perempuan, tetapi memiliki perangai maskulin; menggunakan pakaian ala lelaki, merokok dan lain-lain,” kata Syamsurijal.

“Dalam beberapa kajian riset disebutkan, masyarakat Bugis telah mengenal setidaknya lima identitas gender, yakni, uruwane (laki-laki), makkunrai (perempuan), calabai, calalai, dan bissu. Keberadaan mereka disebut dalam I La Galigo dan dianggap telah hadir bersamaan dengan diisinya dunia tengah (lino) oleh manusia,” lanjut Syamsurijal.

Riset yang mereka lakukan ini merupakan riset kolaborasi. Karena itu, dari lima peneliti tersebut, tiga di antaranya berasal dari BRIN, yaitu Syamsurijal, Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si, dan Dr. Halimatussa’diah.

Sementara dua peneliti lain, yaitu Samsul Maarif, Ph.D, dari Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada, dan Muhammad Nurkhoiron, M.Si, dari Yayasan Desantara; Institute for Cultural Studies, dan Komisioner Komnas HAM 2012-2017.