PT LIB Cari Dirut, Dirut PSM Sadikin Aksa Telah Ajukan Nama, Siapa Dia?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Liga Indonesia Baru ( LIB) sebagai operator sepak bola Indonesia menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), besok, Selasa (15/11/2022).

RUPSLB PT LIB ini bakal memilih Direktur Utama (Dirut) yang baru.

Pasalnya, Dirut PT LIB saat ini, Akhmad Hadian Lukita ditetapkan sebagai tersangka Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

18 klub Liga 1 dan PSSI sebagai pemegang saham akan mengikuti RUPSLB.

Direktur Utama PSM, Sadikin Aksa mengaku sudah mengajukan sosok untuk menjadi Dirut PT LIB.

Namun, ia enggan membeberkan nama sosok yang diajukan.

"Sudah mengajukan nama, tapi baru bisa dibuka sebelum RUPSLB," katanya Senin (14/11/2022).

Media Officer PSM, Sulaiman Abdul Karim menambahkan, RUPSLB menjadi titik terang Liga 1 bisa bergulir kembali.

Kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu memang sudah sebulan lebih terhenti pasca Tragedi Kanjuruhan pada Sabtu (1/10/2022).

PT LIB sejauh ini menyiapkan tiga jadwal dilanjutkannya Liga 1, yakni 18 November, 25 November dan 2 Desember 2022.

Selain itu, sampai sekarang PT LIB belum memutuskan sistem kompetisi digunakan jika liga berlanjut.

Apakah nantinya tetap sistem kompetisi home and away atau bubble to bubble.

"Kami berharap setelah RUPSLB ini, semoga PT LIB bisa bergerak cepat agar Liga 1 bisa segera bergulir kembali," pinta pria akrab disapa Sule ini.

Terpisah Kepala Hubungan Media PT LIB, Hanif Marjuni mengatakan, jadwal Liga 1 akan diputuskan di RUPSLB.

"Nanti diputuskan pada saat RUPSLB. Tanggal 15 November," katanya.

Terkait sistem kompetisi home and away atau bubble to bubble, Hanif menyampaikan akan dibahas pula pada pertemuan tersebut.

Tentu, itu akan menjadi perhatian dari semua klub peserta Liga 1.

"Semua akan tergantung pada kondisi terakhir. Pada dasarnya semua klub berkeinginan liga lanjut," ucap mantan Media Officer Persija ini. (*)