Jusuf Kalla Sempat Ragukan Teknologi Ponsel, Akhirnya Rugi Jutaan Dollar

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla diundang membawakan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ITS Surabaya yang ke-62 di Graha ITS, Surabaya, Sabtu (12/11/2022). JK Bercerita berawal ketika awal tahun 1990-an perusahaannya bekerja sama dengan PT Telkom untuk membangun jaringan komunikasi telpon kabel untuk Indonesia Timur.

TRIBUN-TIMUR.COM -- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengenang sempat meragukan teknologi telepon genggang atau ponsel pada tahun 1990-an.

Jusuf Kalla tetap berani berinvestasi 400 juta dollar untuk telepon kabel pada tahun 1990-an.

JK meragukan teknologi komunikasi akan berkembang dengan sangat cepat di masa mendatang.

Keraguan itu akhirnya membuat JK merugi hingga jutaan dollar karena tidak percaya teknologi komunikasi akan berkembang dengan sangat cepat.

Cerita tersebut disampaikan JK didepan civitas Acadamedia ITS Surabaya saat orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ITS yang ke-62 di Graha ITS, Surabaya, Sabtu (12/11/2022).

Cerita berawal ketika awal tahun 1990-an perusahaannya bekerja sama dengan PT Telkom untuk membangun jaringan komunikasi telpon kabel untuk Indonesia Timur.

Investasinya yang dikeluarkan JK mencapai 400 juta dollar.

“Bisnis saya pernah telekomunikasi bekerja sama Telkom, Kerja sama operasi membangun system telekomunikasi di seluruh Indonesia. Investasinya kira-kira 400 juta dollar tahun 90-an awal. Bangun kabel di mana-mana hingga ke Papua," kata JK dalam orasinya.

Lebih lanjut menurut JK, ketika proyek tersebut berjalan ia mengikuti seminar teknologi di Bandung dan Amerika.

Saat itu pemateri dari dua seminar yang diikutinya memaparkan bahwa kelak di masa depan teknologi komunikasi dan transaksi dapat dimasukkan ke dalam saku.

Saat itu JK tidak dapat membayangkan seperti apa teknologi yang disampaikan oleh professor pada seminar tersebut.

JK tidak percaya apa yang disampaikan oleh pemateri pada dua seminar yang dihadiri dan tetap melanjutkan proyeknya.

“Saya menghadiri seminar di Bandung dan Amerika. Pematerinya bilang nanti semua transaksi dan komunikasi dan transaksi hanya lewat saku. Itu tahun 1993 profesor bicara seperti itu tahun 1993. Saya bilang, ini professor ngomong apa bagaimana caranya komunikasi dan transaksi yang lewat kantong. Saya tidak percaya itu saya tetap bangun itu jaringan komunikasi," kata Ketua DMI tersebut.

Apa yang disampaikan pemateri tersebut baru dirasakan JK tujuh tahun kemudian.