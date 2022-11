Hanya Rp48 Ribu, Yuk Nonton Bareng Piala Dunia 2022 di Swiss-Belinn Panakkukang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Swiss-Belinn Panakkukang Makassar bakal menggelar nonton bersama (Nobar) FIFA World Cup Qatar 2022.

Nobar Piala Dunia ini bakal digelar mulai 20 November hingga 18 Desember 2022.

Demikian disampaikan Marketing Communication Swiss-Belinn Panakkukang Makassar Mimi Suratmy, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Minggu (13/11/2022).

Mimi mengatakan, nonton bareng Piala Dunia yang digelar Swiss-Belinn Panakkukang adalah resmi.

“Official. Karena kami berlisensi nobar-nya,” kata Mimi.

Ada pun venue dari nobar di Swiss-Belinn Panakkukang adalah di The Lounge yang berlokasi di lantai 2 hotel.

Venue ini menggunakan screen dan projector dengan kualitas terbaik serta dapat menampung hingga 200 orang.

“Ini sangat cocok untuk tamu yang datang bersama teman atau keluarga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tutur Mimi.

Sementara, melalui keterangan tertulis, General Manager Swiss-Belinn Panakkukang, Roheman mengaku bangga karena Swiss-Belinn Panakkukang menjadi official venue nonton bareng FIFA World Cup Qatar 2022.

“Harapan kami bahwa masyarakat Makassar akan memilih hotel kami sebagai venue Nonton Bersama FIFA World Cup Qatar 2022 Swiss-Belinn Panakkukang Makassar,” harapnya.

Untuk bisa nobar di babak penyisihan, pengunjung cukup membayar Rp48 ribu per orang. Harga tersebut sudah termasuk 1 coffee dan snack.

Sementara itu, di babak 16 besar pengunjung cukup membayar Rp88 ribu per orang. Harga ini sudah termasuk free stall dan makan sepuasnya (all you can eat).

Cara Reservasi

Untuk reservasi nobar FIFA World Cup Qatar 2022 di Swiss-Belinn Panakkukang dapat langsung menghubungi Whatsapp +62 821-9500-7527.

Atau untuk informasi lebih lanjut mengenai promo dan nobar tdari Swiss-Belinn Panakkukang dapat mengunjungi official Instagram @swissbelinnpanakkukangmakassar.(*)