Disa Rizky Novianty Komitmen Tingkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - People & Proses Director Kalla Disa Rizky Novianty kini pimpin Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2022-2025.

Ia terpilih saat musyawarah daerah (musda) PMSM Sulsel yang digelar di Bikin-Bikin Creative Hub Nipah Park, Makassar, Sabtu (12/11/2022).

Disa mengatakan dirinya akan mengedepankan mental juara dalam peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bagi anak negeri untuk memajukan NKRI seutuhnya.

Ia juga berkomitmen menjadikan PMSM sebagai wadah untuk saling sharing dan meningkatkan kompetensi anggotanya.

“Ini dilakukan agar praktisi HC di Sulsel akan selalu update dengan perkembangan terbaru di dunia HC dan bisa menerapkan best case practise di organisasinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan,” kata Disa via rilis Kalla Group, Minggu (13/11/2022).

Diketahui, musda ini dirangkaikan dengan acara HR Meet & Talk untuk meningkatkan wawasan para pengelola sumber daya manusia Indonesia.

Kegiatan ini mengangkat tema ‘The New Way of Attracting and Developing Our Talents’.

Hadir sebagai pembicara, Dewan Pembina PMSM Indonesia & HR Director Bluebird Group Pambudi Sunarsihanto.

Lalu perwakilan dari Kadis Disnakertrans Sulsel Syamsi Alang dan Ketua Umum DPP PMSM Indonesia Heriyanto Agung Putra.

Ketua Panitia Seminar dan Musda PMSM Sulsel Rusli Manaf mengatakan adanya pergantian pengurus tahun ini sebagai wadah untuk membangun jejaring dan komunikasi.

Juga meningkatkan wawasan serta membangun program-program peningkatan kualitas SDM bersama pemerintah dan perusahaan-perusahaan anggota PMSM.

"Terlibatnya Kalla Learning Center menunjukkan bahwa Kalla tidak hanya fokus terhadap pelatihan Internal tetapi juga untuk masyarakat, UMKM dan perusahaan swasta, agar dapat lebih berkontribusi untuk aktif bersama dan maju bersama," katanya.

Organisasi dengan Tujuan Mulia

Dewan Pembina PMSM Indonesia & HR Director Bluebird Group Pambudi Sunarsihanto menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasi standar kepengurusan organisasi yang sehat dengan prinsip keterbukaan dan kolaborasi antar sesama.

Menurutnya, organisasi ini memiliki tujuan sangat mulia sehingga membutuhkan komitmen dari setiap anggotanya.

“Sebagai HR kita tidak hanya berfikir soal perusahaan kita, tetapi terkadang harus berfikir untuk negara dan provinsi kita demi kemajuan bersama," katanya.(*)