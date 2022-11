Dekranasda Sulsel Sukses Gelar Seminar Makeup di Pekan Raya Sulsel

Seminar makeup yang dilaksanakan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Sulsel bekerjasama dengan brand kosmetik Make Over beberapa hari lalu.

Seminar makeup yang dilaksanakan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Sulsel bekerjasama dengan brand kosmetik Make Over beberapa hari lalu.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pekan Raya Sulsel VIII digelar di Hotel Claro, Makassar, Selasa lalu.

Mengusung tema Pro UMKM, pekan raya digelar sebagai rangkaian dari hari jadi ke-353 Sulsel.

Rangkaian acaranya mulai dari pameran multiproduk, pariwisata, investasi, dan produk unggulan di Sulsel.

Pekan raya diinisiasi Pemprov Sulsel bekerja sama PT Wahyu Promo Citra.

Sekira 60 tenant hadir memperkenalkan produk unggulannya.

Rinciannya, ada 17 tenant untuk OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

Kemudian 16 tenant untuk kabupaten/kota di Sulsel.

Lalu lima tenant untuk BUMN dan BUMD serta 24 tenant untuk perkumpulan tata boga Indonesia.

Salah satu rangkaian kegiatan yang menarik banyak perhatian pengunjung yaitu seminar makeup yang dilaksanakan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Sulsel bekerjasama dengan brand kosmetik Make Over.

Kegiatan ini menghadirkan Make Up Artist (MUA) yunairwan serta memberikan diskon untuk pembelian on the spot sebesar 30 persen.

Tidak lupa Make Over juga memberikan voucher diskon 25 persen untuk transaksi selanjutnya yang dapat digunakan di Independent store Make Over.