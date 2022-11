Beauty Workshop MUA Barrani Angkat Tema Bold Glam Makeup

Make Up Artist (MUA) Barrani menggelar beauty workshop di Hotel Teras Kita Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (10/11/2022). Kegiatan yang diikuti sejumlah MUA ini mengangkat tema Bold Glam Make up.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Make Up Artist (MUA) Barrani menggelar beauty workshop di Hotel Teras Kita Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (10/11/2022).

Adapun Make Over sebagai brand kecantikan yang telah go Internasional ikut menssuport kegiatan kali ini.

Make Over melalui tagline “Beauty Beyond Rules” memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan karier sebagai MUA.

Selain memberikan diskon untuk pembelian on the spot sebesar 30 persen Make Over juga memberikan voucher diskon 25 persen untuk transaksi selanjutnya yang dapat digunakan di Independent store Make Over.