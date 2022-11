Selamat! Disa R Novianty Pimpin PMSM Sulsel Periode 2022-2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Disa R Novianty terpilih sebagai ketua Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusia (PMSM) Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2022-2025.

People & Process Director Kalla Group ini terpilih saat musyawarah daerah (musda) PMSM Sulsel di Bikin-Bikin Creative Hub Nipah Park, Makassar, Sabtu (12/11/2022).

Ketua Panitia Seminar dan Musda PMSM Sulsel, Rusli menjelaskan,musda merupakan kegiatan tiga tahunan PMSM.

“Periode 2019-2022 sudah terakhir, jadi kita adakan musyawarah daerah,” kata Rusli, saat ditemui Tribun-Timur.com, di sela-sela acara.

Musda dimulai dengan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2019-2022 yang diketahui Syamril.

Agenda kemudian dilanjutkan pemilihan ketua dan penetapan ketua baru.

“Total pemilih itu 150 orang. Inilah pemilih sah yang datang dan mengikuti musda,” papar Rusli.

Ke depan PMSM berusaha mericovery talent-talent yang dimiliki.

Kemudian juga akan fokus membuat program yang mengarah pada re-skilling kompetensi yang dimiliki.

“Ini agar kita bisa menjadi SDM yang bersaing, ini akan kolaborasi dengan pemerintah,” tuturnya.

Dirinya berharap, dengan adanya ketua baru, PMSM bisa lebih bersatu untuk mencari solusi terhadap permasalahan SDM di Sulsel.

“Kita berkontribusi melalui program yang dirasakan masyarakat umum dan khususnya dirasakan praktisi SDM ini,” katanya.

Musda ini dirangkaikan dengan seminar nasional dengan tema ‘The New Way of Attracting and Developing Our Telents’.

“Pemateri ada dari Bluebird dan Bank Danamon, kita bahas isu-isu bagaimana pengembangan SDM di Sulsel,” katanya.(*)