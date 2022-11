Murid SD Mattoanging 1 Makassar Sabet Medali Emas di Unhas Cup

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Prestasi membanggakan kembali dicatat oleh Andi Rifurennu Pallawa Rukka. Murid kelas 3B SD Mattoanging 1 Makassar ini kembali berhasil meraih emas pada turnamen terbuka Unhas Cup 2022.

Rifurennu atau Rehan meraih emas pada cabang kyorugi (pertarungan) kelas pra-cadet pria U28B.

Ini medali emas ketiga yang diraih Rehan di cabang kyorugi selama tahun ini. Sebelumnya, ia meraih emas pada Merdeka Cup 2022 yang dilaksanakan oleh Universitas Dipa Makassar dan Unibos Cup 2022 yang dilaksanakan oleh Universitas Bosowa Makassar.

Pada turnamen terbuka taekwondo Unhas Cup ini telah dipakai peraturan baru yakni the best of two. Aturan baru itu menyebutkan, setiap atlet harus menang dua set sekaligus di setiap pertandingan untuk dinyatakan sebagai pemenang. Itu berarti setiap atlet harus punya stamina yang lebih prima karena terbuka kemungkinan setiap atlet akan bertarung tiga set setiap berhadapan dengan lawannya.

Rifurennu atau Rehan berhak lolos ke babak final setelah memang mutlak ketika berhadapan dengan Muhammad Hidayatullah Firdaus dari tim Taekwondo Sidrap.

Ia kemudian berhadapan dengan atlet dari tim Taekwondo Inspektorat Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Rayyan Fitrah.

Berhadapan dengan atlet yang lebih tinggi, Rehan kesulitan mengembangkan kemampuannya.

"Saya coba tendangan cangkul tapi tidak sampai ke kepalanya. Cuma sampai di pundaknya," kata Rehan usai memang dua set dengan hasil akhir yang ketat.

Pihak SD Negeri Mattoanging 1 Makassar turut bergembira atas capaian itu. Apalagi SD Negeri Mattoanging 1 Makassar sangat aktif mengembangkan potensi seni dan olahraga murid-muridnya.

"Kami selalu mendukung setiap potensi murid kami dan prestasi ini bisa menjadi motivasi bagi murid lain meraih prestasi sesuai peminatannya," kata Kepala SD Negeri Mattoanging 1 Makassar, Reny Astuti Latif.

Hal senada juga diungkap oleh Muhammad Ramli, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesenian.

"Kami selaku guru-gurunya sangat bangga karena dia turut mengharumkan nama SDN Mattoanging 1 Makassar," kata Muhammad Ramli.(*)