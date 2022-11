UNM dan UPI Bandung Jalin Kerjasama Terkait Jurnal Scopus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Rektor Bidang Riset Usaha dan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) H Adang Suherman bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke UNM.

Kunjungan ini bertujuan melaksanakan diskusi publikasi artikel ilmiah pada jurnal terindeks scopus.

Kegiatan diskusi terlaksana di Ruang rapat rektor UNM lantai 7 Menara Pinisi, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/11/2022).

Adang Suherman menuturkan kedatangan UPI Bandung untuk meningkatkan publikasi dosen.

“Saya kira semua dosen saat ini sepakat untuk meningkatkan publikasi dan reputasi kampus, salah satu jalannya melalui kerjasama jurnal scopus,” tuturnya.

Adang Suherman menawarkan sejumlah jurnal bereputasi yang ada di UPI.

Seperti Indonesian Journal of Science and Technology (IjoST) dan Indonesian Journal of Applied Linguisctics (IJAL).

“IjoST Ini satu-satunya jurnal sains terindeks scopus Q1 di Indonesia, sementara jurnal IJAL terakreditasi scopus Q2 dan sudah banyak melahirkan profesor," tuturnya.

UPI Bandung bisa bantu dosen di UNM jika ada yang ingin menerbitkan artikelnya.

Merespon hal tersebut Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNM Muhammad Ichsan Ali menyambut baik kerjasama ini.

"Sangat bersyukur atas inisiatif UPI dalam melaksanakan kerjasama ini dan tentu akan menjadi kekuatan besar kita dibidang riset," tuturnya.

Saat ini riset sudah sangat maju dan publikasi ilmiah menjadi hal penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

"Kita berharap dosen-dosen proaktif dalam membuat publikasi ilmiah,” ujarnya.

Publikasi ilmiah dapat mengkomunikasikan data, informasi, dan pemikiran ilmiah seseorang.

"Adanya publikasi ini memenuhi janji hibah penelitian dosen dan syarat untuk naik pangkat," tuturnya.

Kegiatan diskusi turut dihadiri oleh Ketua LP2M UNM Prof Bahkrani Rauf, para wakil dekan Bidang Perencanaan dan Kerjasama (WD IV) dari sembilan fakultas.

Staf ahli WR IV serta para pengelola jurnal di UNM.(*)