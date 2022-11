Mengapa Trisha Eugelica Putri Sulung Ferdy Sambo Hanya Semangati Sang Ayah? Nama Putri Tak Disebut

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar terbaru Trisha Eungelica anak sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi kini hidup bareng saudara tanpa didampingi orangtua.

Meski kedua orangtuanya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dipenjara gara-gara terlibat pembunuhan Brigadir J, namun Trisha Eungelica tetap mendukung.

Trisha Eungelica menyemanganti sang ayah lewat media sosial. Namun berbeda untuk Putri.

Trisha kini kembali aktif di akun Instagramnya dan mengunggah potret terbaru kebersamaannya dengan sang ayah.

Dalam foto yang diunggah pada Rabu 9 November 2022, Trisha berforo selfie bersama Ferdy Sambo.

Trisha tampak menyenderkan kepalanya di bahu sang ayah.

Mata ferdy Sambo sendiri terlihat sayu dan lelah.

Mungkin ada hubungannya dengan proses hukum kasus dugaan pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang menjeratnya sebagai terdakwa.

Unggahan Trisha Eugelica bersama sang ayah Ferdy Sambo (Instagram)



"221108 - my hero, forever and always," demikian tulis Trisha sebagai keterangan.

Tak dijelaskan maksud angka 221108.

Kemungkinan sebagai keterangan waktu pertemuan mereka.

Pada keterangan tersebut, Trisha seolah ingin menyampaikan ke publik bahwa dirinya tetap mencintai sang ayah, meski terjerat kasus pembunuhan Brigadir J hingga jadi sasaran hujatan netizen.

Postingan Trisha menuai banyak komentar. Tak sedikit yang memberi dukungan kepadanya.

Publik memberikan dukungan pada Trisha agar tetap tabah menghadapi ujian karena kedua orangtuanya menjadi terdakwa kasus pembunuhan.