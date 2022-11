Tenant Avenue, The Executive, hingga Giordano TSM Makassar Diskon Up To 70 Persen

Staf sedang merapikan produk display di tenan Planet Surf yang berlokasi di first floor, Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Jumat (4/11/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Deretan tenant di Trans Studio Mall (TSM) Makassar memberikan promo spesial.

Promo tersebut mulai dari special price, gift, hingga diskon up to 70 persen.



Penawaran pesial hadir dalam rangkaian Makassar Great Sale (MGS) 2022 yang digelar serentak di 7 mal Makassaar.



MGS 2022 juga hadir sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar ke-415. MGS dimulai 9 hingga 30 November 2022.



Di TSM Makassar, MGS 2022 diikuti oleh lebih dari 30 tenant, seperti Gino Mariani, Mango, GEOX, Everbest.



Lalu ada tenant Andrew, Donini, Planet Surf, Carthago, The Executive, dan masih banyak lainnya.



Public Relations Executive TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris mengatakan, Makassar Great Sale adalah program pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata dan APPBI.



“Semoga para pengunjung bisa menikmati ragam penawaran spesial yang dihadirkan oleh lebih dari 30 tenant selama MGS berlangsung,” harap, Kiki, sapaan akrabnya, via WhatsApp, Kamis (10/11/2022).



Ada pun promo spesifik tenant yang berpartisipasi di TSM Makassar dimulai dari Avenue.



Tenant spesialis yang menjual produk pakaian wanita ini memberikan spesial promo diskon hingga 70 persen untuk sejumlah produk favorite (on selected items) seperti tops, blouse juga dresses.



Begitu pula dengan tenant The Executive. Bagi yang sedang mencari referensi menambah koleksi outfit ke kantor, ada penawaran diskon up to 70 persen serta special price mulai dari Rp110 ribu.



Selanjutnya ada tenant Planet Surf memberikan diskon up to 70 persen untuk sejumlah produk dari berbagai brand kenamaan selama periode program berlangsung.



Bergeser ke tenant footwear, ada diskon up to 70 persen dari tenant asal negeri Italia, Gino Mariani yang terkenal dengan sepatu boots kulit.



Di Metro Department Store ada brand Fly Shoes dan Andrew yang tak kalah memberikan diskon spesial 70 persen.



Ada juga program belanja berhadiah dari tenant The Self.Inc, dengan berbelanja senilai Rp300 ribu berkesempatan memenangkan emas hingga 1 gram.



Ada pula penawaran dari tenant Giordano, tebus trolley bag harga Rp289 ribu dengan minimum pembelanjaan Rp1.799 juta.