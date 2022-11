Pemkot Makassar Dapat Tawaran Kerjasama Dalam Penataan Transportasi Mirip Inggris

One on one meeting Makassar Investment Forum (IMF) di Hotel Four Point Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar Investment Forum (MIF) 2022 membuat Pemerintah Kota Makassar semakin eksis.

Delapan negara yang hadir dalam forum ini rata-rata melirik proyek strategis dibawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Negara-negara tersebut punya minat besar untuk menjalin kerja sama sister city dengan Kota Makassar seperti yang selama ini terjalin dengan Kota Gold Coast Australia, Inggris salah satunya.

Potensi kerja sama sister city antara Inggris dan Kota Makassar terungkap usai Erlin Puspitasari East Java Regional Manager Kedubes Inggris melakukan one on one meeting bersama Wali Kota Makassar Danny Pomanto, di Hotel Four Point by Sheraton, Selasa (8/11/2022) kemarin.

"Dalam pertemuan tersebut kita membicarakan tentang potensi sister city antara Makassar dengan kota di Inggris," kata Erlin Puspitasari lewat rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Rabu (9/11/2022).

Untuk mewujudkan sister city tersebut, Pemkot akan melakukan research dan berdiskusi dengan Pemerintah Inggris.

Tujuannya untuk menyamakan karakter kedua kota tersebut.

"Kita belum tentukan karena sister city itu harus ada karakter di antara kedua kota yang sama," ujarnya.

Danny mencontohkan, antara Surabaya-Liverpool itu karakternya sama-sama kota olahraga.

Karenanya, ia harus menyesuaikan karakter apa yang bisa disandingkan antara Makassar dan Inggris.

Ini menjadi kesempatan untuk Kota Makassar, apalagi dalam MIF ini Erlin Puspitasari juga membawa delegasi investor dari Inggris yang bergerak di bidang renewable energy.

Sebab selain sister city, ada beberapa program dari Inggris untuk Kota Makassar.

"Kemudian juga membahas rencana kerja sama di bidang ekonomi, khusus bidang investasi terutama investasi publik transport, ada MRT, LRT, Sustainable Infrastructure, hingg Green Energy," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kedubes Inggris juga mengundang Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk melihat secara langsung potensi kerja sama antara Makassar dan Inggris.