Buka Festival Budaya, Yohanis Bassang: Ini Langkah untuk Memajukan Perekonomian

TORAJA, TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang menghadiri dan membuka secara resmi Festival Budaya Toraja Utara yang digelar di Lapangan Bakti, Toraja Utara. Rabu (9/11/2022).

Selain memperkenalkan kebudayaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan beberapa lomba untuk memeriahkan kegiatan ini.

Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang berpesan kepada para peserta lomba untuk bertanding dengan sepenuh hati.

"Tentu kita harap pertandingan dengan penuh keiklasan, bertandinglah dengan jiwa besar," katanya.

Ia pun memberikan semangat kepada para peserta lomba untuk tidak mengutamakan menjadi juara tapi inti dari sebuah pertandingan adalah pelestarian budaya.

"Semangat kebersamaan, juara bukanlah segala-galanya. Juara itu adalah nomor dua, tapi bagaimana dalam kegiatan ini kita melestarikan budaya kita," ujarnya sambil membuka kegiatan.

Dengan melestarikan budaya, adalah sebuah langkah nyata untuk membuat wisatawan tertarik dengan kebudayaan kita secara khusus Toraja Utara.

"Kita harapkan bahwa dengan lestarinya budaya kita ini akan semakin menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah kita," tutur bupati Toraja Utara ini.

Dengan banyaknya wisatawan yang datang, tentu ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Tana Toraja.

"Sehingga tentu perekonomian kita akan semakin bergairah, tentu ketika semakin banyak orang datang di Toraja itu akan banyak dampaknya," jelas bupati yang kerap disapa Ombas.

Festival budaya ini berlangsung sejak rabu (9/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022).

Dengan berbagai rangkaian acara lomba yaitu, baca sura' madatu, to ma'lambuk, to ma'dandan, pa'gellu tua, to manimbong, to ma'pelle', ma'pompang, gora-gora mali', kontes kerbau, passuling lembang, ma'daga. (*)