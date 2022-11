Bernardo Tavares Harap Suporter PSM Makassar Tetap Padati Stadion BJ Habibie

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares berharap, suporter tetap bisa hadir di stadion jika Liga 1 2022-2023 dilanjutkan.

Menurutnya sepak bola di masa kini bukan olahraga saja, tapi industri yang melibatkan banyak pihak.

Kehadiran suporter di stadion menjadi salah satu sumber penghasilan klub.

"Industri ini akan sangat membantu tim jika liga berjalan dengan penonton, suporter bisa datang ke stadion untuk mendukung tim, karena itu kita akan mendapatkan suntikan finansial cukup banyak untuk menjalankan tim ini. Itulah yang kita harapkan," ucapnya pada Selasa (9/11/2022).

Juru taktik berpaspor Portugal ini menyebut, Tragedi Kanjuruhan di markas Arema FC harusnya tidak berdampak ke tim lain.

Sebanyak 135 orang meninggal dunia saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10/2022).

Akibatnya Liga 1 2022-2023 dihentikan sementara. Saat kelanjutan liga masih dinantikan, ada dua opsi sistem kompetisi jika liga bergulir kembali.

Yakni, home and away dan bubble to bubble dengan tiga seri.

"Kalau suporter tidak bisa diberikan izin saya tidak mengerti, kenapa? Apa yang terjadi di Arema sana, akan mempengaruhi semua suporter di Indonesia.

Saya berharap suporter tetap datang di pertandingan-pertandingan kita, ini opini saya sebagai salah satu coach," tuturnya.

Kehadiran suporter bagi PSM di markasnya Stadion BJ Habibie, Parepare memang berpengaruh positif.

Sudah lima pertandingan kandang dilakukan, stadion berkapasitas 20 ribu penonton tersebut selalu terisi 15 ribu-18 ribu penonton.

Hasilnya, Stadion BJ Habibie pun menjadi markas keramat bagi tim Liga 1 jika bertandang.

Terbukti dari lima tim yang sudah away ke Stadion BJ Habibie, tidak ada yang berhasil meraih poin penuh.

Empat tim pulang dengan tangan hampa, yakni Bali United, Arema FC, Persebaya Surabaya dan Persib Bandung.

Hanya Persija Jakarta berhasil mencuri satu poin setelah berhasil menahan imbang 1-1 PSM Makassar.

Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini mulai bergerak untuk mengaudit stadion.

Rencananya Stadion BJ Habibie, Parepare akan diaudit 29 November 2022 (*)