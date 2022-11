Makassar Investment Forum Ajang Promosi Proyek Infrastruktur di Depan Investor Asing

Suasana Makassar Investment Forum (MIF) 2022 di Hotel Four Point by Sheraton Makasar, Jl Andi Djemma, Makassar, Selasa (8/11/2022). MIF sebagai wadah untuk menawarkan proyek infrastruktur kepada para investor asing.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar Investment Forum (MIF) 2022 jadi ajang mempertemukan para investor asing dengan seluruh pemerintah kota se-Indonesia.

MIF merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Selasa (8/11/2022).

Pembicara dari empat negara hadir. Mereka Jun Hyuk Choi Representatives in SEA Office Busan Port dan Co II Hyung Co Director Korea Indonesia Research Corp Center dari Korea Selatan.

Selanjutnya, Mike Neuber Manging Director German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce (EKONID), membahas terkait percepatan industri maritim di Sulawesi.

Sedangkan untuk forum percepatan infrastruktur di Sulawesi, tampil sebagai pembicara Bronwyn Robbins Australian Consul-General in Makassar dari Inggris.

Serta Kate Covill-CEO Shire Oak dan Asian Development Bank (ADB).

Mereka tampil secara panel usai Wali Kota Makassar Danny Pomanto memberi sambutan di hadapan 64 pemerintah kota se-Indonesia dan delegasi dari delapan negara.

Delapan negara yang terlibat, yakni Jepang Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Singapura, Hongkong, dan Inggris.

Danny Pomanto menyampaikan MIF sebagai wadah untuk menawarkan proyek infrastruktur kepada para investor asing.

Lewat forum ini secara langsung membuka ruang untuk para investor yang ingin berinvestasi.

"Tentunya (MIF) untuk mewujudkan infrastruktur kota yang baik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi yang baik,” katanya.

Melalui forum ini, Danny Pomanto memfasilitasi seluruh wali kota se-Indonesia melakukan one on one meeting dengan investor asing.

Menurutnya, forum seperti ini sangat menarik untuk dijadikan contoh di mana kepala daerah yang memiliki konsep, inovasi dan juga proyek infrastruktur dan kemaritiman dapat berdiskusi langsung dengan perwakilan negara asing dan juga investor potensial.

Diketahui, MIF 2022 berlangsung hingga 9 November 2022.

Khusus hari kedua akan ada seminar KPBU dan menghadirkan BKPM, perwakilan BI Sulsel, Dinas PMPTSP Sulsel, dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai narasumber.(*)