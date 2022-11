Kemenkumham Sulsel Gandeng Bea Cukai dan Karantina Kesehatan Lakukan Operasi Gabungan CIQ

KEPALA Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak menggandeng Bea Cukai dan Karantina Kesehatan lakukan operasi gabungan di Pelabuhan Soekarno Hatta, Selasa (8/11/2022).

Kegiatan ini mengusung tema, “Joint Operation Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) Synergy for Sovereignty: Recover Together, Recover Stronger with G20 Bali Summit 2022” (Operasi Gabungan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan untuk kedaulatan: Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat dengan KTT G20 di Bali 2022).

Kakanwil Liberti Sitinjak mengatakan, operasi ini sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi lintas lembaga untuk kepentingan kedaulatan negara.

Dimana pada pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Sehingga terwujud pelayanan yang tidak terputus atau bersambung antar instansi pemerintah.

Liberti berharap pelaksanaan tindakan di lapangan mengutamakan pendekatan persuasif dan tindakan terukur dalam rangka pengamanan yang dibutuhkan.

"Dan kepada masing-masing satuan diharapkan saling koordinasi dalam rangka pengamanan, baik terkait penyelundupan orang, barang terlarang, atau lainnya yang dipandang bertentangan dengan UU." harapnya.

Kakanwil Sulsel, Liberti Sitinjak saat memimpin apel operasi gabungan di Pelabuhan Soekarno Hatta, Selasa (8/11). (DOK KEMENKUMHAM)

Menurutnya, integritas adalah bagian terpenting dalam setiap operasi, sehingga diharapkan segala sesuatu yang dilakukan pada saat operasi untuk segera dilaporkan secara berjenjang.

"Dimana laporan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan para pimpinan untuk mengambil solusi atas kendala yang ditemukan dan sekaligus sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan operasi gabungan," pesan Kakanwil Sulsel pada saat memimpin apel operasi gabungan.

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan dimotori oleh Kantor Imigrasi Makassar sebagai bagian dari UPT Kemenkumham Sulsel yang memiliki Tusi terkait pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Sementara Bea Cukai berhubungan dengan barang dan Karantina Kesehatan terkait pengendalian risiko lingkungan dan pelayanan kesehatan.

Turut hadir mendampingi Kakanwil Sulsel, Kadiv Keimigrasian Jaya Saputra, Kakanim Makassar Agus Winarto, dan Karudenim Makassar Alimuddin.

Pimpinan dan perwakilan dari Instansi terkait yang turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya Kanwil Beacukai Sulsel, Kodam Hasanuddin, KKP Makassar, Danlantamal IV.

Serta Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran Utama Makassar, POLAIRUD Makassar, Bea Cukai Makassar, Kantor Pencarian & Pertolongan Makassar, dan PT.Pelindo.(adv\reskyamaliah).